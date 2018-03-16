Afrin’deki siviller ilçe merkezinden kaçıyor

Türkiye Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle ilçe merkezine yaklaşmasıyla Afrin’deki siviller de kaçmaya başladı.

Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristler buna engel olmak için ilçe merkezinin çeşitli yerlerine engel ve barikatlar kurdu.

Sivillerin teröristlerin oluşturduğu engelleri kazma, küreklerle aşmaları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Öte yandan TSK, Afrin’e havadan bildiri atarak, sivillerden, teröristlerden ve mevzilerinden uzak durmasını istedi.

TSK’nın bildirisinde teröristlere de “teslim ol” çağrısı yapıldı ve “Afrin’de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor” denildi.