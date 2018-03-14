Afrin’in Kent Merkezi Kuşatıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğü, harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtildi.



Sivil ve masum kişilerin ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği hatırlatılan açıklamada, harekat sırasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem ahlaki değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir anlayışla icra edildiği vurgulandı.



Açıklamada, harekat bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dahil temel insani ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığı belirtildi. Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasının ardından öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunduğu, eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatıldığı ifade edildi.



Zeytin Dalı Harekatı ile yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın da etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.



KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGELER ELE GEÇİRİLDİ"



Açıklamada, "Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir." denildi.



Harekatın başlangıcından itibaren 3393 teröristin etkisiz hale getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan: Akşama kadar Afrin’in tamamen düşmüş olur

Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kuşatıldı.Hedef bugün Afrin’in kontrolünün sağlanması..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Muhtarlar Toplantısı’nda Afrin konusunda konuştu.Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’e biraz daha yaklaştıklarını belirterek, “Akşama kadar Afrin’in tamamen düşmüş olur” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işinin kolay olmadığını çünkü Batı gibi sivillerin öldürmediğini kaydeden Erdoğan, “Türkiye sivilleri hedef alsaydı, Afrin şu anda çoktan bitmişti” şeklinde konuştu.

Sivillerin arabalara bindirilerek koridordan çıkarıldıklarını anlatan Erdoğan, “Benim Mahmedim, yere atılan kuranı yerden kaldırırken el yapımı bombayla şehit ediliyor. Mehmedim her türlü hassasiyeti gösteriyor” ifadelerini kullandı.