Ağaçlar Rant Kapısı Oldu

Piyasada bir ton odunun 400 ile 450 TL arasında satılıyor olması, soba kullanımının yaygınlaşması ve oduna olan talebin artması ormanları yağmacıların hedefi haline getirdi

Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda soba kullanımındaki artış, şömineler oduna olan talebin artmasına neden oldu. Piyasada bir ton odun 400 ile 450 TL arasında satışa sunulurken, oduna olan talebi fırsata çeviren bazı uyanıklar ormanlara dadandı. Özellikle Karpaz bölgesinde ağaç katliamı yaşanırken, ekip halinde çalıştıkları belirtilen kişilerin gece 03.00-04.00 saatleri arasında ormanlardan ağaç kestikleri belirtildi. Üniversitelerde akademisyenler tarafından çevreyle ilgili yapılan araştırmalarda da odun satışı için kaçak ağaç kesiminin varlığına ve bunun tehlikelerine vurgu yapılırken, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Karpaz ve civar bölgelerde ağaç katliamı yapıldığını açıklayarak, bunun bir sektör haline geldiğini ifade etti. Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de gün geçtikte ormanlık alanların azaldığını ve ağaçların yok olduğunu söylerken, aslında yürürlükteki yasaların uygulanması durumunda, ağaç katliamının ve hırsızlık odun satışının önlenebileceği görülüyor. Yasalara göre, orman ağaçları ile meyve ağaçlarının, ruhsatsız sökülmesi, kesilmesi ve odun olarak satılması suç sayılıyor ve hapis cezası öngörüyor.

ARAŞTIRMALAR KAÇA AĞAÇ KESİMİNİN TEHLİKELERİNE İŞARET EDİYOR

Ormanlık alanlar bir ülke için yaşam kaynağı sayılırken, “Yeşil Ada” olarak tanımlanan Kuzey Kıbrıs’ın ormanları yangınlar, inşaatlar, kaçak ağaç kesimi gibi eteklerden dolayı giderek azalıyor. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışma sonucu , “Kıbrıs florasını tehdit eden çevresel faktörler” başlığı altında düzenlenen raporda hızlı kentleşme, taş ocakları, bitki türlerinin kontrolsüz bir şekilde toplanması, ağaçları izinsiz kesip odunlarını satan kişiler, orman yangınları gibi etkenlerin doğaya büyük zarar verdiği belirtilirken, özellikle Annan Planı sonrasında ciddi derecede artış gösteren inşaat sektörünün birçok bölgede hızlı kentleşmeyi beraberinde getirdiği ve doğal olarak da habitat ve vejetasyon kayıplarına neden olduğu kaydedildi. Çalışmada ağaçları izinsiz kesip odunları satan kişilerin bulunduğu, bu durumun Kıbrıs florasının zarar görmesine neden olan bir diğer faktör olduğu ve özelikle Kaplıca bölgesinde bazı orman arazilerinin oduncular tarafından tahrip edildiğine dair bulgular olduğu ifade edildi. Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde akademisyenler tarafından “KKTC’de stratejik çevresel değerlendirme raporu” başlığı altında yapılan çalışmada ise doğal hayatın korunması ve devamlılığı için orman arazilerinin yüksek-alçak orman arazisi gözetmeksizin korunması gerektiği ancak yeteri kadar korunamadığı belirtildi.

AĞAÇ KATLİAMI YAPILIYOR

Üniversitelerde uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda ağaçların doğa için son derece önemli olduğu ancak odun satışı ve diğer etkenlerden dolayı katledildiği ortaya konarken, Karpaz ve civar bölgelerinde kaçak ağaç kesiminin sektör haline geldiği belirtildi. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Büyükkonuk, Yedikonuk Kuzey Sahil Yolu, Mersinlik- Tatlısu-Kaplıca istikametindeki ağaçlar, Kilitkaya köyünün kuzey bölümünde ağaç katliamı yapıldığını açıkladı.

SENNAROĞLU, “KAÇAK AĞAÇ KESİMİ SEKTÖRÜ OLUŞTU”

Sennaroğlu, geceleri 03.00-04.00 saatleri arasında bazı şahısların ekip halinde söz konusu bölgelere gelip ağaçları köklerinden kestiklerini ifade etti. Kaçak ağaç kesiminde bir sektör oluştuğunu kaydeden Sennaroğlu, “Odunun tonu 400 ile 450 TL arasında satılıyor. Bir ağaçtan dört ton odun çıkıyor. Bir ağaç aslında bir asgari ücret anlamına geliyor” dedi. Sennaroğlu, kış aylarının başlaması ile son iki ayda binlerce ağacın katledildiğini ifade ederek, yetkililerin en kısa zamanda ciddi önlemler alması gerektiğini dile getirdi. Sennaroğlu, “Polisin ve Orman Dairesi’nin konuya eğilmesi gerekiyor. En kısa zamanda ağaçları korumak için bir ekip oluşturulması şart haline geldi” şeklinde konuştu.

BİZ GİDENE KADAR KAÇIYORLAR

Sennaroğlu, birkaç kez ihbar aldıklarını, belirtilen yere gittiklerini ifade ederek, “Biz gidene kadar kaçmış oluyorlar. Ya da polis gelene kadar yine gitmiş oluyorlar. Bu nedenle hali hazırda bir ekip gereklidir. Yoksa Karpaz bölgesinde ağaç kalmayacak” dedi. Sennaroğlu, Orman Dairesi ve polise durumu bildirdiklerini, tüm yetkili birimlere yazılı şikâyet yaptıklarını belirtti. Sennaroğlu, bölge sakinlerinin de durumdan rahatsız olduğunu, bir ekip oluşturulana kadar hem vatandaşların hem de belediye zabıta ekiplerinin ağaçları korumaya çalıştığını dile getirdi.

SAHİR, “ORMANLIK ALANLAR AZALIYOR”

Başkan Sennaroğlu, kaçak ağaç kesimine karşı mücadele başlattıklarını, yetkili kurumların da acil önlem alması gerektiğini vurgularken Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de gün geçtikte ormanlık alanların azaldığını ve ağaçların yok olduğunu söyledi. Tapuda ormanlık arazilerin yüzde 19 olarak belirlendiğini ancak gerçek orman niteliğindeki alanların yüzde 7 olduğunu kaydeden Sahir, tapuda ormanlık alanların yüzde 19 olarak belirlense de bu oranın bugün itibari ile yüzde 18’e düştüğünü ve yüzde 18’lik kısmının tümünün ise devlete ait olmadığını özel şahıslara ait olduğunu dile getirdi. Ormanların ekolojik dengeyi koruduğunu, ısı dengesini sağladığını, erozyonu önlediğini, yer altında suyun geçmesini sağladığını, tozu filtreleyip, havanın nemini dengelediğini kaydeden Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, ancak bunların olabilmesi için bir ülkede yüzde 30 oranında ormanlık alan olması gerektiğini dile getirdi. Sahir, 1970 ile 2004 yıllarını kapsayan süre içerisinde ormanların azalmasının nedeninin yangınlar olduğunu ancak 2004 sonrası ise sadece rant uğruna ağaçların yok edildiğini ifade etti.

YASA VAR, UYGULAMA YOK

Ormanların azaldığı, ağaçların para uğruna katledildiği belirtilirken, aslında yürürlükteki yasaların uygulanması durumunda, ağaç katliamının ve hırsızlık odun satışının önlenebileceği görülüyor. Yasalara göre, orman ağaçları ile meyve ağaçlarının, ruhsatsız sökülmesi, kesilmesi ve odun olarak satılması suç sayılıyor ve hapis cezası öngörüyor.



Fasıl 63 Meyve Ağaçlarını Koruma Yasasının 3.maddesine göre:

RUHSATSIZ SUÇ VE HAPİS CEZASI VAR

‘Bir ilçe Kaymakamından, tarım işleriyle Görevli Bakanlığın görüşü alınmak koşulu ile kesimine veya sökümüne özel olarak yetki veren bir ruhsat alınmadıkça, harup ağacı, zeytin ağacı veya herhangi bir meyve ağacı kesilemez veya sökülemez. Böyle bir ruhsatı olmaksızın söz konusu ağaçları kesen veya söken bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, asgari ücretin beş katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Ayni zamanda odunların tümü müsadere edilir.’

YASAYA GÖRE DEĞİL AĞAÇ, ÇALI DAHİ KESİLEMEZ

Ayni Yasanın 2. Maddesine göre de:‘Bir İlçe Kaymakamından, tarım işleriyle görevli Bakanlığın görüşü alınmak koşuluyla, odunun satışına özel yetki veren bir ruhsat alınmadıkça, harup ağacı, zeytin ağacı veya herhangi bir meyve ağacının odunu satılamaz veya satışa çıkarılamaz. Böyle bir ruhsatı olmaksızın söz konusu ağaçların odununu satan veya satışa çıkaran bir kişi, suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde asgari ücretin on katına kadar para veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.’ Fasıl 60 Orman Yasasının 13(3)(a) Maddesine göre: ‘Herhangi bir ağaç, ağaççık, veya çalıyı deviren, kesen, söken, kabuğunu çıkaran, delen veya herhangi bir şekilde yaralayan, bir yıla kadar hapis cezasına veya 200 Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılır.’

STAR KIBRIS