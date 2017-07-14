Ağır yaralanan İlker Arabacı’nın hayati tehlikesi var

Codreanu isimli 18 yaşındaki Moldov kızı para karşılığı, yasadışı pazarladığı belirlenen Sezer Selçuker tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Olayın “fantezi” amaçlı başladığı ama hangi amaçla kanlı bittiği henüz netleşmedi. Codreanu suçunu itiraf etti

Devrim DEMİR - Havadis

Beylerbeyi köyünde önceki gün öğle saatlerinde elleri bağlı çırılçıplak kanlar içinde bulunan 28 yaşındaki İlker Arabacı’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

18 yaşındaki Moldova uyruklu Dorina Codreanu ile birlikte olmak için ormana gittikleri öğrenilen ve daha sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Arabacı’yı tornavida ile göğsünden ağır yaralayan Codreanu isimli kız, tutukluluk talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Bu arada, Codreanu isimli 18 yaşındaki Moldov kızı para karşılığı, yasadışı pazarladığı belirlenen Sezer Selçuker de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Olayın “fantezi” amaçlı başladığı ama hangi amaçla kanlı bittiği henüz netleşmedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı hakkındaki soruşturmanın yeni olduğunu belirterek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Arabacı’nın durumu ağır

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Umut Demir, zanlı Dorina Codreanu’nun “Adam öldürmeye teşebbüs” ve “Ağır yaralama” suçlarından tutukladıklarını anlattı.

Müfettiş Muavini Umut Demir, önceki gün saat 12.00 raddelerinde polise yapılan ihbar üzerine Beylerbeyi köyünün güney kısmındaki ormanlık arazi içinde çıplak, elleri bağlı bir erkek şahsın tespit edildiğini ve olay yerine gittiklerini söyledi.

Demir, Dorina Codreanu isimli kadın tarafından henüz sebebi tespit edilemeyen bir nedenden ötürü göğsünden tornavida ile ağır yaralanan İlker Arabacı’nın hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Suç aleti bulunamadı

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Umut Demir, zanlının kullandığı suç aletinin henüz bulunamadığını belirterek soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi.

Demir, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlı Codreanu’nun 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Fuhuşa teşvikten tutuklandı

Beylerbeyi köyü ormanlık arazi içinde çırılçıplak kanlar içinde bulunun İlker Arabacı’nın ağır yaralanması ile bağlantılı yapılan soruşturmada Sezer Selçuker isimli kişi de tutuklandı.

Selçuker, “Fuhuşa teşvik” suçundan tutukluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Sezer Selçuker’in İlker Arabacı’yı ağır yaralayan 18 yaşındaki Dorina Codreanu’yu “cinsel ilişkiye” teşvik suçundan tutukladıklarını söyledi.

Yabancı kadınları pazarladığı ortaya çıktı

Polis memuru Ali Aslan, zanlı Selçuker’in mahkeme emri ile evinde yapılan aramada 2 bin 500 TL nakit, 200 ABD Doları ele geçirdiklerini kaydetti.

Aslan, Selçuker’in yabancı uyruklu iki kadını daha para karşılığı pazarladığını tespit ettiklerini, ancak zanlının isimlerini vermediğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlılar, Dorina Codreanu ve Sezer Selçuker’in bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.