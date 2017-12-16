Ağır yarlanan Hüseyin Arslan’ın şuuru hala kapalı
Lefkoşa’da Fuar alanı önünde dün akşam yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı..
16/12/2017
Polis basın Subayının verdiği bilgiye göre Kaza saat 20:15 sıralarında Lefkoşa Fuar alanı önünde meydana geldi..
PG 403 Plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki Hamza İslam, Fuar aalnı önünde kuzeyden güneye dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolu batıdan doğuya yaya olarak geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan’a çarptı.
Olay sonucu 46 yaşındaki Hüseyin Arslan ağır yaralandı. Arslan Lefkoşa Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakıma kaldırıldı..
Şuuru hala kapalı olan Hüseyin Arslan’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Kaynak:BRTK