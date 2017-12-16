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Ağır yarlanan Hüseyin Arslan’ın şuuru hala kapalı

Lefkoşa’da Fuar alanı önünde dün akşam yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı..

16/12/2017

Ağır yarlanan Hüseyin Arslan’ın şuuru hala kapalı
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Polis basın Subayının  verdiği bilgiye göre Kaza saat 20:15 sıralarında Lefkoşa Fuar alanı  önünde meydana geldi..

PG 403 Plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki Hamza İslam, Fuar aalnı önünde kuzeyden güneye dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolu batıdan doğuya  yaya olarak geçmeye çalışan  46 yaşındaki Hüseyin Arslan’a çarptı.

Olay sonucu 46 yaşındaki Hüseyin Arslan ağır yaralandı. Arslan Lefkoşa Burhan Nalbatoğlu  Devlet Hastanesine yoğun bakıma kaldırıldı..

Şuuru hala kapalı olan Hüseyin Arslan’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaynak:BRTK



TAGS: Hüseyin Arslan, Hamza İslam, motor, kaza, haber, kıbrıs
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