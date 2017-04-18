Ağzından çıkanı kulağı duymuyor

Din İşleri Başkanlığı’nda tam bir lale devri yaşanıyor.

İktidar kavgası var, biliyor musunuz?

Bildiğiniz iktidar kavgası.

Din İşleri Başkanı ve adamları var…

Bir de ona muhalefet edenler.

Bir kısmı, gerçekten Din İşleri başkanı Talip Atalay’a karşı…

Bir kısmı, önce adamıydı, sonra uzaklaştı…

Bir kısmı da uzaklaştı diye rahatsız…

Uzaklaşanlar…

Uzaklaştırılanlar…

Bir de ilk günden bu yana uzak duranlar…

Neden?

Çünkü, Talip Atalay, hedefleri ile orada…

Tek dertleri “Kıbrıs adasında İslam” değil.

Doğru ibadet falan da değil.

Talip Atalay’ın ajandası var.

Bir de ajandasına uygun olanlar.

Bir güç, kendisini koruyor…

Görev süresi dolmasına rağmen…

Sözleşmesi bitmesine rağmen…

Neden?

Dediğim gibi…

Bir ajanda var ve herkes de o ajanda etrafında şekilleniyor.

Herkesi böldü…

Talip Atalay ile ilgili yargım, “dini siyasete alet ettiği” gün değişti.

Hangi gündü o?

Türkiye’de, bir partiden milletvekili aday adayı olduğu gün.

O gün anladım ki, “kafa burada” değil.

Kafa “buraya” hizmet etmiyor.

O zaman iş tehlikeli.

Din İşleri Başkanı’ndan bahsediyoruz.

Oysa…

İlk atandığında sevinmiştim.

Maraş’ta büyüyen.

Ada kültürünü bilen birisi…

Ama…

Din İşleri Başkanlığı’nda Talip Atalay ile çok şey değişti.

Adamcılık…

Adam kayırmacılık…

Fahri din adamları…

“Daha fazla para” ile din adamlarının “siyasete” alet olmaları…

Hoş mu?

Değil elbette.

Din adamları rahat değil

Adamcılık ve adam kayırmacılık nedeniyle, kimse rahat değil.

Usulsüz makam yaratmalar…

O makamlara adam atamalar…

O makamlara ödenek ayırmalar…

Düşünsenize…

Ne yasa tanıma var, ne tüzük.

Hal böyle olunca da…

İşi “din adamlığı” olan bir çok kişi huzursuz.

Atalay’ın siyasetine alet olanlar bir yana…

Karşı duranlar bir yana…

Yaranma çabasında olanlar obir yana.

Tablo maalesef budur…

Havadis susmayacak…

Belli ki kimsenin umurunda değil.

Belli ki, “Bırakın, bu alan bütçesi ile Atalay’ın, istediği gibi oynasın” diyenler var.

Ama ben rahat değilim.

Yazmaya da devam edeceğim.

Geçmişte belgesi ile, başkanlıkta olup biten bir çok şeyi yazdım.

Yazmaya da devam edeceğim.

Diyor ki Atalay:

“Gerçi Kurumumuza ilişkin aynı gazetede çıkan haberlere bakıldığında bu durum bizi şaşırtmamıştır. Zira Havadis Gazetesinin, son yıllarda gerçeklik arayışından uzak, önyargılı, çamur at izi kalsın tarzında haber yapmayı ilkeleştirdiğini üzülerek gözlemlemekteyiz…”

Orda dur sayın Atalay…

Orada dur…

Bu ülkenin demokrasisi, insan hakları ve aydınlık geleceği içim ömür çürüten Havadis ailesine, “çamur at izi kalsın tarzı haber yapmayı ilkeleştirdi” demek ne demek?

Nasıl bir hadsizlik?

Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun…

Varsa bir cevabınız, eyvallah…

Ama bir daha tekrar ediyorum:

“Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun…”

Bizi başkaları ile karıştırmayın…

Bir daha düşünün…

Hatta beş düşünün, bir söyleyin…