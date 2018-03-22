HABER KIBRIS

Ahmet Havutçu ve ekibine böyle teşekkür ettiler

22/03/2018

Ahmet Havutçu ve ekibine böyle teşekkür ettiler
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Meclis Genel Kurulu dün akşam uzun süren bütçe maratonunu alkışla sonlandırdı...

Bütçenin kabulünün ardından, milletvekilleri, bütçenin mimarlarından ve yakında emekliye ayrılacak olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu'ya alkışla teşekkür etti

Bu anı sosyal medyadan paylaşan CTP Milletvekili Asım Akansoy , “ Özel bir fotoğraf. Oturum kapandıktan sonra, tüm vekiller alkışlıyor. Son Bütçe çalışmasını yapan ve emekliye ayrılan Ahmet Havutçu beye ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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TAGS: Ahmet Havutçu
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