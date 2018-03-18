Ahmet Okan'ın Kaleminden...

Kıbrıs ahalisinde bıçak kullanma kültürü yoktur.

Bir kavga esnasında çok çok bir hırlaşma olur, yüksekle bağrışmalar yapılır, nihayetinde herkes şapkasını alır çeker gider…

…

Ama çok eskiden, bir dönemler bıçak kullanmanın bir alışkanlık olduğu pekala söylenebilir.

Adına destanlar yazılan Halit Arap, yangın olduğu Gülsüm’ü bıçaklayarak öldürmüştü.

Midas tutuklandığında yanında çakısı vardı.

Aşağıdaki maniye bakılacaksa, konu ile ilgili ipuçları elde etmek mümkündür:

Mapısane uşağı

Yandan bağlar kuşağı

Şaka maka kaldırmaz

Çeker sokar bıçağı

…

Adanın çok kültürlü yapısı giderek bazı kültürel alışkanlıkların bırakılmasına neden olmuştur.

Kıbrıs’ta İngiliz idaresi egemen olunca, hem Hıristiyan hem Müslüman toplum kendilerini bambaşka bir idare şeklin içinde bulacak, meclislerle, yasalarla tanışacak, en önemlisi eğitim meselesi giderek gelişecek ve insanlar zaman içinde yeni bir hayata uyum gösterip yeniden şekilleneceklerdi.

Öyle ki, ilerleyen zamanlarda adli olaylar çok azalacak, herhangi bir olay gerçekleştiğinde, bir cinayet olayı gibi, bunlar günlerce konuşulacaktı…

…

Bıçaklama olaylarına tarihte, destanlarda, manilerde rastlarken,

Günümüzde yapılan bıçaklı saldırılar düşündürücüdür…

…

Başka bir konuya bakalım:

Çok daha önceleri başka sorunlar vardı.

Bir zamanlar kimi Müslümanlar Hıristiyan, kimi Hıristiyanlar Müslüman oluyorlardı.

Osmanlıların adadaki yönetimi 309 yıl sürmüştü.

Bu süre içerisinde Hıristiyan çevrelerin İslam dinini kabul ederek Müslüman oldukları bazı kayıtlarda mevcuttur.

Bunlar sadece ada Rumları değildi.

Aralarında Ermeni ve İtalyan olanlar da vardı.

Nuri Çevikel’in bir araştırmasına göre 1746-1801 yılları arsasında 450 kadar Hıristiyan İslam dinini kabul etmiştir.

Bunlar Kıbrıs Şer’iye defterlerinde kayıtlı.

Ancak başka iddialar da vardır.

Birçok köyde yaşayan Müslüman ahalinin top yekun Hıristiyan oldukları belirtilir.

Ki bazı kaynaklarda 44 köyden bahsedilir.

Kutlu Adalı “Dağarcık” adlı yapıtında bu konuya eleştirisel olarak değinir.

Kuşkusuz Rum tarafındaki Rum araştırmacıların da iddiaları mevcuttur.

Hatta bazısı o kadar ileri iddialarda bulunmaktadır ki, bütün Kıbrıslı Türklerin Hıristiyanlıktan dönme olduğunu belirtmektedirler…

…

Bu konuya tarihsel bakmakta yarar vardır.

Yoksa ne önemi var artık kimin hangi dinden olduğu, hangi dinden olmadığı ve bundan kime ne?

…

Eskiden ne olmuşsa olmuş, nasıl yaşanılırsa yaşanılmış.

Yakın geçmiş tarihte olup bitenlerden sonra ada şimdiki fiili durumunu almış.

Ada ne toptan Hıristiyanlaşmış, ne toptan Müslümanlaşmış.

Şunu da not edelim:

Dini aidet konusunda adada bugüne kadar elle tutulur, gözle görülür, ya da üzerinde durulmaya değer toplumsal hiçbir kavga gürültü çıkmamıştır…

…

Sene 2018.

Şimdi adanın bir yarısını Müslümanlaştıracaklar!

Dikkat!

Bir yarısını!

…

Tuhaf!