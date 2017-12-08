Ahmet Savaşan: Yeni trend sağlık seyahati

Kıbrıs Sağlık Konseyi Başkanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Ahmet Savaşan,Serdar Şengül’ün sorularına çok önemli tespitlerde bulunarak dinleyicilere ulaştı.

Turizmin çağımızın en büyük ve en hızlı büyüyen sosyo-ekonomik sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan, turizmin, ekonomik büyümeyi canlandırdığını, uygun meslekler ve iş fırsatları yarattığını, milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına ve geçim kaynaklarını geliştirmesine yardımcı olduğunun altını çizidi.

Turizm geleceğin ana sosyoekonomik sektörlerinden biri...

Turizm sektörünün ekonomik kalkınma ve iş yaratmada önemli bir güç olduğu anlatan Ahmet Savaşan, Dünya turizm gelirlerinin yıllık 1,260 milyar doları aştığını, küresel ticaretin %7’sini ve istihdamın 1/11’ini oluşturduğunu ve bu özellikleriyle de geleceğin ana sosyoekonomik sektörlerinden biri olacağını kanıtladığını söyledi.

Turizm barış ve sürdürülebilir kalkınma için önemli...

1,2 milyardan fazla insanın her yıl sınır ötesine seyahat ettiğini söyleyen Ahmet Savaşan, turizmin kültürlerarası diyalog, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç olduğunu ifade etti. 1950’de 25 milyon olan uluslararası turist sayısının 2016’da 1,2 milyarı geçtiğini söyleyen Ahmet Savaşan, 2030’da ise bu rakamın 1,8 milyara ulaşacağının hesaplandığını belirtti.

İnsanlar gezginleşme peşinde...

Her şeyde olduğu gibi turizmdeki trendlerde de değişimler olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, yeni profilin farklı insanlarla tanışıp konuşmanın, yeni kültürler keşfetmenin, dünyayı dolaşırken öğrenmenin, kısacası 'gezgin'leşmenin peşinde" olduğunu anlattı.

Seyahat lüks değil...

Çağımızda insanların seyahati bir lüks olarak görmediğini, tam tersine sağlıklarını korumak için gerekli gördüklerini ifade eden Savaşan, zamanın çok kıymetli olduğu çağımızda insanların seyahat dönemlerini; sigarayı bırakmak, forma girmek ve detoks (özellikle teknoloji detoksu), yoga-meditasyon gibi ruhu ve bedeni iyileştiren yöntemlerle şifa bulmak için kullandıklarına dikkat çekti.

Yavaş ve ekolojik olana ilgi artıyor...

Yaşadığımız dünyanın git gide yok olduğunu artık üretimden tatile kadar yapılan her şeye özen gösterilmesi gerektiğinin kabul gördüğünü anlatan Ahmet Savaşan, bunun da dünyada seyahat dahil, yavaş ve ekolojik olan her şeye büyük ilgi uyandırdığını belirtti. Savaşan, Dünya’ya bakıldığında, 'slow travel', 'slow city', 'slow food' ve 'eco travel' tutkunlarının çığ gibi büyüdüğüne de işaret etti.

Sürdürülebilir turizm türleri teşvik ediliyor...

Ülkelerin alternatif ve sürdürülebilir turizm türlerine büyük destek ve teşvik verdiğini söyleyen Ahmet Savaşan, bu alanın Kuzey Kıbrıs’ta gelişmesinin ülke içi katma değerin artması için şart olduğunun altını çizdi.

Sağlığı için 30 milyon kişi yurt dışına gidiyor...

Günümüzde sağlığını geliştirmek, sağlığını korumak veya geri kazanmak amacıyla sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra, tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım sürecinde kullanmak için başka ülkeye giden insan sayısının 30 milyonu aştığını anlatan Savaşan, bu sektörün büyüklüğünün 150 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

Trend sağlık & wellness...

Her geçen gün daha da büyüyen ve trend sağlık & wellness turizminin son zamanlarda adeta patlama yaşadığını söyleyen Ahmet Savaşan, bu turizm türünün milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştığını ve büyümeye de devam edeceğini anlattı. Sağlık ve wellness seyahatçilerinin, kendilerini yenilemek isteyen ya da normal şartlarda eğlence/iş tatili olacak seyahatlerini alternatif sağlık hizmetlerini bulmak için bir fırsata çevirmeyi hedefleyen gezginlerin oluşturduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın bu alanda gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Sağlık, spor, kültür turizmi geliştirilmeli...

Son yıllarda tur operatörleri ile acentelerin gösterdiği büyük gayret ve devletin TC ile birlikte verdiği teşvikler yanısıra turist sağlığının üniversite hastaneleri tarafından garanti altına alınmasıyla ülke turizminin iyiye gittiğini ifade eden Ahmet Savaşan, yapılması gerekenin bir yandan kitle turizmi gelirlerini artırmaya çalışırken, diğer bir yandan da sağlık, spor, kültür gibi alternatif turizm alanlarının geliştirilmesi için çaba göstermek olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir turizm evrensel bir amaçtır...

“Sürdürülebilir turizm bir ülkede turizm ve seyahatleri tüm ülkeye ve 12 aya yaymada, doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunup geliştirilerek gelecek nesillere de sunulmasında tek yoldur" diyen Ahmet Savaşan "artık iyice anlaşılmıştır ki, turizm etkinliği sırasında zarar gören doğal, tarihsel ve kültürel değerler tek bir ulusun, tek bir ülkenin değil, tüm insanlığın malıdır. Bu nedenle sürdürülebilir turizm ülkesel, bölgesel değil, evrensel bir amaçtır” diye konuştu.

Siyasette, erdemli, bilgili kişiler aktif rol almalı...

Siyasetle ilgili görüşlerini de paylaşan UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “biz siyasetle ilgilenmesek de o bizimle ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Bu kadarla kalmıyor; siyaset, sadece bireyler olarak bizim değil toplumların, ülkelerin ve bütün insanlığın kaderini çiziyor, Dünya’nın dengesini belirliyor” dedi. Siyasetin, erdemli, bilgili kişilerin mutlaka aktif rol almasını gerektiren kutsal ve seçkin bir alan olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında yirmi yıla yakın bir süredir gerek yurt içinde gerekse de uluslararası alanda topluma hizmet için çalıştığını, görev verilirse bu alanlardaki hizmetlerini meclis çatısı altında sürdürmek istediğini söyledi.