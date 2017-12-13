AİHM'den Mal Komisyonuna Şok

Kıbrıs adasındaki “mal- mülk” sorununu ciddi oranda çözmesi için kurulan ve uluslar arası tanınırlığı bulunan Taşınmaz mal Komisyonu, “hızlı çalışmadığı” gerekçesiyle suçlanıyor

“MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ”:

Adriana Yoannu isimli Kıbrıslı Rum’un Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki başvurusunun reddedilmesinin ardından gittiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mülkiyet hakkını düzenleyen birinci ek protokolünün birinci maddesinin ihlal edildiği kararı çıktı İ

İŞLEMLER GEREĞİNDEN FAZLA UZADI:

Yoannu’nun iddiasının Taşınmaz Mal Komisyonu huzurundaki işlemlerin gereğinden fazla uzadığı ve hakkaniyete uygun bir çare bulunmadığı yönünde olduğu kaydedildi. Mahkeme dün verdiği kararda Türkiye aleyhine mülkiyet ihlali ve yine Türkiye aleyhine 7 bin Euro manevi tazminat ile dava masrafının ödenmesini takdir etti

YILLARCA ERTELENDİ:

Mahkemenin karar özetinde Yoannu’nun komisyon başvurusunun yaklaşık 7 yıl boyunca çeşitli evrak istekleri ile reddedildiği belirtildi. Havadis’in edindiği bilgiye göre komisyon ile başvuru sahibi arasında bazı ön görüşmeler olduğu ancak KKTC makamlarının tazminat miktarını fahiş bulması nedeniyle sürekli ertelendiği bilgisine ulaşıldı

Bertuğ TOPAL - Havadis