Aileler tedirgin!

Çocukların oyun alanı yanındaki elektrik lambalarının açık olması aileleri tedirgin ediyor

HK Ajans/Yağmur Düşer

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Atatürk Öğretmen Akademisi Yarim çemberi arasındaki yolda birçok elektrik lambasının kapaklarının açık olmasından aileler rahatsızlık duyuyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çocuklara hediyesi olan yeşil alanın yanındaki elektrik lambalarının kapaklarının açık olmasından aileler şikayet etti.

HK ajansa konuşan aileler çocuklarının yeşil alana gitmek için her gün kapakları açık lambaların yanından geçtiğini bu yüzden tedirgin olduklarını söylediler. Aileler yetkililerin biran önce önlem almasını istediler.