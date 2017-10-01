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Air France'a ait A380'in uçuş sırasında motoru patladı

Air France, Paris-Los Angeles sefer gerçekleştiren uçağın havada arızalanarak Kanada'daki Goose Bay Havaalanı'na yönlendirildiğini açıkladı.

01/10/2017

Air France'a ait A380'in uçuş sırasında motoru patladı
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Air France, Paris-Los Angeles sefer gerçekleştiren uçağın havada arızalanarak Kanada'daki Goose Bay Havaalanı'na yönlendirildiğini açıkladı.

Air France Havayolu Şirketi, Paris'ten Los Angeles'a sefer gerçekleştiren uçakta motor arızasının meydana geldiğini bildirdi.

Motoru arızalanan A380 tipi uçağın Kanada'daki Goose Bay Havaalanı'na güvenli bir şekilde yönlendirildiği kaydedildi.



TAGS: Air France
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