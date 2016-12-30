Ajanda Depremi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası KTÖS’ün yayınladığı 2017 ajandasında TMT ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a yönelik ifadeler büyük tepkilere neden oldu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, KTÖS tarafından dağıtılan ajandada yer alan bir takım ifadelerden hareketle sendika yetkililerini eleştirdi ve bu türden yaklaşımları tasvip etmediklerini vurguladı.

Özersay yazılı açıklamasında, öğretmenlerin büyük bölümünün bu düşünceleri

paylaşmadığını da belirterek, “O nedenle kimse bundan hareketle öğretmenlerimizi karalamaya kalkmamalıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının; ajandada yazdığı şekliyle “toplumsal varlığımızı tehlikeye atan bir hamle” olarak lanse edildiğine işaret eden Özersay, “Yeni nesillere vereceğiniz eğitimde, kendi devletlerini kendi varlıklarını tehlikeye sokan bir yapı olarak görmelerini sağlayarak mı toplumsal varlığımıza sahip çıkmalarını isteyeceğiz? Dedi.

DP

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından basılan 2017 ajandasının içeriğinde bulunan gerçek dışı ve asılsız olan iddiaların paylaşımını ve yayınlanmasını şiddetle kınadıklarını” bildirdi.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik yapılan asılsız ithamları şiddetle kınıyoruz” dedi.

KTÖS yönetiminin büyük bir gaflet ve yanılgı içinde gençleri ve çocukları yanıltıcı bilgiler vererek zehirlediklerini ileri süren Denktaş, temel görevi eğitim ile ilgili konularda sendikal görevlerini yerine getirmek olan KTÖS’ün amacını aştığını ifade etti.

DENKTAŞ VAKFI

Denktaş Vakfı, KTÖS’ün hazırladığı ajandalar konusunda Başsavcılık ve polisi göreve çağırdı, hukuk yoluna başvuracağını açıkladı.

Denktaş Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Öğretmenler Sendikası amacını aşmıştır. Kıbrıs Türk Halkı bu yapılana sessiz kalmayacaktır” denildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın üyelerinden kestiği katkılarla hazırladığı ajandalarda “yalan, temelsiz ve uydurma yazılar” bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türklerini itham eden ve mukavemet örgütlerimizi terörist ilan eden, ayrıca liderimizin manevi şahsiyetini de zedeleyici ifadeleri üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bunların tüm öğretmenlerimizin düşüncelerini yansıtmadığını bilmekle beraber öğretmenlerimizi temsil eden bir sendikanın elinden çıkması çok düşündürücüdür.

Devletten beslenen sendika ağaları başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm yönetime bugün hukuk yolunu kullanarak dava açacağımızı duyurur, Başsavcılığı ve polisi de göreve davet ederiz. Toplumsal duyarlılık ve tepkilerin sonucundan hepimiz sorumluyuz. Artık yeter! KKTC sahipsiz değildir. Rauf R. Denktaş Kıbrıs Türk Halkının Lideri, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanıdır.”

Denktaş, Kıbrıs Türkü’nü aşalağıyıcı, bölücü , kışkırtıcı ve uluslararası camiada halen sürdürülmekte olan dava sürecini haksız bir şekilde itham eden KTÖS 2017 ajandalarının Kıbrıs Türkü’nü bölücü ve aşağılayıcı bir unsur olarak kullanılmakta olduğunu iddia etti.

Denktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinin önderleri Osman Örek , Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve şehit düşen bütün mehmetçik, mücahit ve mukavemetçilerimizin tarihsel katkılarına hakaret eder derecedeki bu paylaşımlar Kıbrıs Türk tarihine yönelik çarpıtmalar sadece kendi tarihimize değil, kendi milli kimliğimize de hakarettir.

İçlerinde barındırdıkları kin ve nefret ile evlatlarımıza Kıbrıs Türk halkının lideri, sembolü ve KKTC'nin kurucusu olan I. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı adeta bir vatan haini olarak gösterme uğraşları asla kabul edilemez.

‘Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın, Anavatan Türkiye generalleri ile işbirliği yaparak KKTC’nin ilan edildiği ve bu ilanın toplumsal varlığımızı tehlikeye attığı’ iddiaları çarpık bir anlayışın ürünüdür.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş kalıcı ve adil bir çözüm antlaşmasına imza atabileceğini Kıbrıs konusundaki görüşme sürecinde ortaya koyduğu görüşler ve imzaladığı iki doruk antlaşması ile de göstermiştir. Devletimizin gelişmesini, kökleşmesini, Kıbrıs Türk halkının refah ve huzur içinde yaşamasını kendi yaşam amacı edinen Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş halkçı, mütevazı, samimi kişiliği ile de gerek siyasi gerekse sosyal yaşamımıza damgasını vurmuş bir şahsiyettir.

KTÖS yönetiminin böylesine kin ve nefret iddiaları ile dolu bir ajandayı yayınlayarak kime ve neye hizmet ettiklerini sorguluyoruz. KTÖS’ün tüm yöneticilerini şiddetle kınıyoruz.”

YDP

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 2017 yılı ajandasında bazı devlet büyüklerine ve kurumlara “yakıştırmalar ve suçlamalar” yapıldığı iddiasıyla, KTÖS’e siyah çelenk bıraktı.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sivil toplum örgütleri de eyleme katılarak YDP’ye destek verdi.Zaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, KTÖS’ü kınadı, hükümeti göreve davet etti ve KTÖS ve yöneticileri hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi..

ŞEHİT AİLELERİ

Şehit Aileleri ve Maslül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, KTÖS’ü dağıttığı ajandada yazılanlardan dolayı kınadı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2017 ajandasının içeriğinde yer alan asılsız ifadeleri kınıyoruz. Toplumumuzun şanlı tarihi ve haklı varoluş mücadelesini hedef almakla kalmayıp, özgürlük mücadelemize öncülük eden liderimizi kötüleyen bu tür yayın ve uygulamaların derhal toplatılıp, ilgili birimlerin gereğini yapmasını talep ediyoruz.”

EMEKLİ SUBAYLAR İLE MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, KTÖS’ün hazırlattığı ajanda ile kendi toplumunu küçülttüğünü iddia etti

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın ‘2017 yeni yıl ajandası’ adı altında kendi toplumunu küçülten, Kıbrıs’ta esas yaşananları ve bunları yaşatanları unutarak, saptırarak, bizleri dünyadan soyutlayanlara hizmet eden zihniyete destek verircesine hazırlayıp bastırdığı sözde ajandayı Kıbrıs’ta olası bir barışa dahi asla hizmet etmediği gerekçeleri ile kabul edilmez buluyor ve toplatılmasını talep ediyoruz. Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılmasının gayretlerinin sürdüğü bir ortamda bu tür kin ve nefret dolu her türlü yayını ve özellikle kendi toplumunun tarihini hedef alan bu tür uygulamaları şiddetle kınıyoruz.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar da açıklamasında, KTÖS’ün ajanda ile ihanetini açık şekilde belgelediğini iddia etti.

TMT ve Mücahitleri temsil eden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin başta Genel Sekreter Şener Elcil olmak üzere KTÖS yöneticilerini protesto eden Bayar, suç teşkil ettiğini ileri sürdüğü 2017 yılı ajandasının toplatılması, sorumluların cezalandırılması ve “devletin aleyhine yürütülen çirkin politika ve eylemlere karşı” yetkili makamların harekete geçmesini istedi.

MÜCAHİT KOMUTANLARI

Mücahit Komutanları Derneği, KTÖS’ü 2017 ajandasında liderlere ve TMT’ye dil uzatıldığını ileri sürerek protesto etti.

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş yaptğı yazılı açıklamada, “KTÖS’ün 2017 ajandası sayfalarında, Türklerin varoluş ve özgürlük mücadelesini ters çevirip liderleri kötüleyen, T.M.T.’ye dil uzatan yazı ve resimleri esef ve nefretle gördüklerini” ifade etti.

Ergüneş, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası başkan ve yönetiminin Rumlara şirin görünmek için yaptıklarını protesto eder, daha dikkatli davranmalarını, meydanların boş olmadığını ve devletini seven aklıselim sahibi öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu asılsız çirkin iddialara karşı karar üretmesini bekler, Kuzey Kıbrıs’ın Türk olduğunu, Türk kalacağını ve devletimizin yılmaz bekçileri olduğumuzu duyururuz” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Emekli Mücahitler Derneği, KTÖS’ün 2017 ajandasına ilişkin iddiaların araştırılmasını istedi.

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada dün akşamdan beri dolaşan ancak gerçekliğini tespit edemedikleri iddianın hükümet tarafından acilen araştırılmasını, gerçek olması halinde ise gereğinin yapılmasını talep etti.

TÜRK GÖÇMENLER DERNEĞİ

Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,sendikanın üyelerine dağıtmış olduğu ajandaların Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını bildirdi.

Dernek Genel Başkanı Enver Dinçoğlu, ajandanın içeriğinin tamamen provokasyonlar ve yalanlarla dolu olduğunu ifade ederek, ajandaların Kıbrıs tarihini yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu ajandanın hazırlanışının Anayasaya da aykırı olduğunu ifade eden Dinçoğlu, “Konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunuyor. KKTC Başsavcılığını göreve davet ediyor, söz konusu ajandanın toplatılması için gerekenin yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, KTÖS’ün çıkarttığı 2017 ajandasının vatansever Kıbrıs Türk öğretmenine, Kıbrıs Türk halkına ve varoluş mücadelesine ihanetin belgesi olduğunu savundu.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yaptığı yazılı açıklamada, “ KTÖS’nın başına çöreklenmiş, birkaç sapık ideolojinin sözcülüğünü yapanlar, Kıbrıs Türk halkının içinde, Truva atı misyonunu yürütmektedirler” ifadelerini kullandı.. Ömürlü, “KTÖS’ün 2017 ajandasında,TMT’nin öncülüğünde verilen milli mücadeleyi aşağılayan, KKTC Devleti’ni darbe ürünü olarak göstermeye çalışan bu sapık düşünce sahiplerini şiddetle kınadıklarını” bildirdi,

TBK GAZİLER DERNEĞİ

TBK Gaziler Derneği, KTÖS’ü “şiddet ve nefretle” kınadı.

Dernekten yayınlanan kınama mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelirken yüzlerce şehit verdiğini, Anavatan Türkiye ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücahitleri sayesinde bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

KTÖS’ü “Anavatan Türkiye ile KKTC’nin bağlarını koparmak için her türlü eylem ve hainliği” yapmakla suçlayan dernek, “KTÖS’ün bu aşağılık ve haince tutum içeren tavrını şiddet ve nefretle kınıyoruz. Meclisimizin bu ve bunun gibi vatan hainlerini cezalandıracak kanunları derhal çıkarmasını ve ekmeğini yediği kamu görevinden tamamen men edilmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KTÖS’E KINAMA

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, yayınladığı açıklamada, KTÖS’ün bastığı ajandayı eleştirerek, bu hareketi, devlete, millete, vatana ve bayrağa karşı yapılan pervasız bir hareket olarak niteledi.

Sancar, “Eğer ki amaç bu millete takvimlerle bir şeyler anlatmaksa, birçok konu varken, bu konuların işlenmesinde kesinlikle art niyet ararız. Bu üretilen ürün hakkında gerekenin yapılması için bütün yetkililerimizi göreve davet ederken vatanına, milletine, bayrağına, ezanına ve milli iradesine bağlı olan herkesi selamlıyoruz” ifadesini kullandı.



ERENKÖY MÜCAHİTLERİ

Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan konuyla ilgili yayımladığı bildiride, KKTC’deki demokrasi ve özgürlüğün istismar edildiğini belirterek, “Kıbrıs görüşmelerinin bu klritik aşamasında ajanda da yayınlanan yazıların amacı nedir?, kime hizmet eder?” dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk öğretmeninin milli mücadeledeki katkı ve fedakarlıklarının önemli olduğuna bunun takdirle anıldığına işaret edilerek, bu ajandada yer alan yazıların öğretmenleri de üzdüğünün bilindiği ifade edildi.

Açıklamada, “Muratağa-Sandallar katliamları, EOKA vahşeti, 103 köyün boşaltılması” gibi olaylardan bu sendikacıların haberi olup olmadığı sorularak, “Geçmişini bilmeyenin geleceği olamaz” denildi.

BAF TÜRK BİRLİĞİ

Baf Türk Birliği adına Başkan Cenk Dökmen tarafından yapılan açıklamadaysa şunlar kaydedildi:

“Öğretmenlik kutsal bir meslek olup,ayrıca geleceğimiz olan öğrencilerimizin yetiştiricileri olan öğretmenlere saygımız sonsuzdur. Ancak KTÖS’ün çıkarmış olduğu ajanda adı altında arşivlenebilecek kitapçığı talihsiz bir olay olarak görüyor, esefle kınıyoruz.Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğe sağlam temellerle ulaşamazlar.Bu yüzden Kıbrıs Türk toplumunun nereden nereye geldiğini ve yaşamış olduğu bütün zorlukları gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev sayarak aziz şehitlerimizi rahmetle anar,hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir yaşam dileriz. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’a, TMT ve mücadele tarihimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.”

BORAN’DAN DESTEK

Boran Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) “ajanda” konusunda destek verdi.

Merkezden yapılan açıklamada, KTÖS tarafından basılan ajandalarda, “tarihsel gerçeklere dayalı görseller” bulunduğu savunularak, sendikaya haksız saldırı yapıldığı öne sürüldü.

KTÖS BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Öte yandan KTÖS, “ajandalar haberleriyle” ilgili bugün basın toplantısı düzenliyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, KTÖS Lefkoşa Lokali'nde yapılacak basın toplantısı saat 11.00’de başlayacak.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasında, toplantının, “ajanda gündemiyle yaratılan ve karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışılan spekülatif haberlerle” ilgili olduğunu belirtti.