Ajda Pekkan da o uçağa binmiş...

Mina Başaran’ın 1 Eylül 2013 tarihinde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ajda Pekkan’ın da düşen uçağa bindiği görülüyor. Acı olaydan yıllar önce Mina Başaran’ın Instagram paylaşımlarında Ajda Pekkan’ın düşen jete bindiği güne dair paylaşımlar dikkat çekti. Başaran yayınladığı bu kareye, “Havada Ajda konseri” notunu düşmüştü.

UÇAKTA KİMLER VARDI?

Dün akşam saatlerinde Başaran Holding’e ait özel jet ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Başaran Holding sahibinin kızı olan Mina Başaran, uçaktaki diğer yolcular ve mürettabat hayatını kaybetti. Uçaktaki diğer yolcuların da isimleri belli oldu; Uçakta hayatını kaybedenlerin Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Acı olayla hayatını haybeden Mina Başaran ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanıyordu, 28 yaşındaydı. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyordu. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

14 NİSAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.