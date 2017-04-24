Ajdar'ı filmde oynatırsan 10 milyon Euro, programa çağırırsan 300 bin Euro...

Sözlerini yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla sosyal medya fenomenleri arasına giren Ajdar, telefonla katıldığı programda; yer alacağı reklam, dizi ve filmler için belirlediği ücretleri açıkladı.

Renkli Sayfalar programında sunuculardan Lerzan Mutlu tarafından telefonla aranan Ajdar, şarkılarının video kanallarında tıklanma rekorları kırdığını ve bu yüzden de katılacağı programlardan ve yer alacağı reklam projelerinden yüksek paralar istediğini açıkladı. Kendisinin dünya starı olduğunu söyleyen Ajdar, istediği paraların yüksek olmadığını söyledi. Televizyon programlarına konuk olmak için 300 bin Euro istediğini söyleyen Ajdar, reklam ve sinema filmleri içinse 10 milyon Euro istediğini söyledi. Kendisine gelecek dizi tekliflerini başrol olması koşuluyla kabul edeceğini söyleyen Ajdar’ın dizinin bölüm başı istediği ücretse 200 bin dolar.