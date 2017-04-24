AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay Referandumu Değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay Türkiye’de 16 Nisan’da yapılan Anayasa Referandumunu değerlendirdi

KORUMA ALTINDA: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, 16 Nisan’da yapılan Anayasa Referandumu’nda çıkan “Evet” ile özgürlüklere bir darbe vurulmayacağını aksine özgürlüklerin bu sonuçla garanti altına alındığını ifade etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, 16 Nisan’da yapılan Anayasa Referandumu’nda çıkan “Evet” ile özgürlüklere bir darbe vurulmayacağını aksine özgürlüklerin bu sonuçla garanti altına alındığını ifade etti.

Aktay, Türkiye’nin zenginlikler ülkesi haline geleceğini ifade ederek yapılan değişiklerin de esasen bunu korumaya dönük olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarı döneminde kimseye müdahale edilmediğini kaydeden Aktay, “şimdi hayatlara müdahale edilecek diye ortalığı velveleye verenler, bir dönem insanların özgürlüklerini kısıtlayanlardı. Hem Kürtlerin hem de diğer insanların özgürlüklerini kısıtlayan insanlar bugün ‘Bizim özgürlüklerimiz kısıtlanıyor’ diye ortalığı velveleye veriyorlar” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Türkiye’deki referendum sonuçlarını değerlendirdi.

Soru: Referandum geride kaldı, siz gelinen durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yasin Aktay: Referandum Türkiye’de yeni bir sisteme onay verilmesi ile sonuçlandı.Yüzde 50+ ile sonuçlandı. Güzel bir referandum oldu. Halkımız referandumda Yönetim değişikliğine onay verdi. Bu saatten sonra Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiş oldu. Eski parlamenter sistem tarihe karıştı. Türkiye’de böylelikle koalisyonlar dönemi de geride kalmış olacak. Yeni sistemde her çeşit rekabet olacaktır. Bu yeni rekabet ortamı içerisinde önümüzdeki dönem için partiler kendi Cumhurbaşkanı adaylarını, hükümet adaylarını ortaya çıkaracaklardır. Halk kimi desteklerse onu seçecektir. Eski sistemde patron halk gibi görünüyor olsa da, halk patronluğunu verdiği oyla devretmiş oluyordu.Bundan böyle yeni sistemle birlikte halk ülkeyi kimin yöneteceğini kendisi seçmiş olacak, bunu artık parlamentoya bırakmayacak. Eski sisteme bizim neden güvenmediğimizi soracaksınız. Bizim parlamentonun kendisine dönük bir güvensizliğimiz söz konusu değildi. Parlamentonun yapısı nedeni ile hükümet kurmakta zorlandığı dönemler oluyordu. Yeni sistemde halk vereceği karar ile hükümet kurma işini beş yıllığına sonuçlandırmış olacaktır. Onaylanmış olan yeni sistem sayesinde beş yılda ülkeyi kimin yöneteceği konusunda bir tartışma yaşanmayacaktır.

Soru: Yönetim sistemi referandumla birlikte değişecek. Bu insanların yaşam tarzlarını da etkileyecek mi? Bir değişiklik getirecek mi?

Yasin Aktay: Hayat tarzlarına dönük bir değişiklik söz konusu değil. Bilakis insanlar daha rahat bir şekilde diledikleri gibi yaşamaya devam edecekler. Esasen AK Parti döneminde hayatlar özgürleştirildi. Hiç kimsenin özel hayatına müdahale yok. Aksine eskiden özel hayatlara müdahale vardı.Giyimlere kuşamlara karışılan dönem eski dönemdi.Bu dönem de geride kaldı. İnsanların konuştukları dilden giydiklerine kadar, kimliklerinin ne olduğuna kadar, kimliklerini nasıl yaşayacaklarına dair her çeşit özgürlüğün kısıtlandığı, baskılar altında olduğu bir durumda yaşanıyordu Türkiye’de. Şu anda böyle bir kısıtlama yok ve bundan sonra da hiç olmayacak. Çünkü yüzde elli artı oy almak zorunda olacak olan başkan adayı mutlaka halkını daha fazla kucaklamak, halkına daha güzel görünmek, halkı ile barışık olmak zorunda olacak. Halkı ile kavgalı, halkının belli kesimleri ile kavgalı olan bir başkan adayının halktan istediği oyu alma şansı olmayacaktır.

Soru: Bu durumda Türkiye kültürel farklılıkların birlikte yaşanacağı ve bunun bir zenginlik olacağı bir ülke mi olacak, bunu mu demek istiyorsunuz?

Yasin Aktay: Evet… Türkiye zenginliklerin ülkesi haline gelecek. Yapılan değişikler de esasen bunu korumaya dönük. AK Parti iktidarı döneminde kimseye müdahale edilmedi. Şimdi hayatlara müdahale edilecek diye ortalığı velveleye verenler, bir dönem insanların özgürlüklerini kısıtlayanlardı. Hem Kürtlerin hem de diğer insanların özgürlüklerini kısıtlayan insanlar bugün ‘Bizim özgürlüklerimiz kısıtlanıyor’ diye ortalığı velveleye veriyorlar. Hangi özgürlükler kısıtlanıyor? Başkalarının özgürlüklerini kısıtlama özgürlükleri kısıtlanıyor sadece. Bugün PKK ve HDP çevreleri geride kalan referandumun namluların altında yapıldığını iddia ederek bağırıyorlar. PKK’nın namlularının altında bir seçim olması çok daha mı iyi idi? PKK’nın namlularının etkisi azaldığında Kürtlerin özgür iradesi ile karar vermeleri mümkün oldu ve onların son referandumda çok hayırlı bir karar vermiş olduklarını gördük.

Soru: Ülkede yaşanacak olan yönetim değişikliği ile Türkiye artık daha mı güçlü olacak? Bu Türkiye’yi uluslararası alanda daha bağımsız ve güçlü kılacak diye söylemler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yasin Aktay: Elbette ki Türkiye artık karar verme noktasında zayıf bir ülke olmaktan çıkıyor. Karar verme noktasında zayıf olmak sizi güçsüz kılar. Dolayısıyla dünya siyasetinde sizi etkisiz ve verimsiz kılar. Sizi siyaset üretemeyen bir konuma iter. Hele de hükümetiniz zayıfsa dünyada sözünüzün hiçbir geçerliliği olmaz. Güçlü olmayan, etkisiz olan hükümet dünya siyasetinde de çok kolay karar veremez ve dünya siyasetinde hak ettiği yeri alamaz. Şu an artık Türkiye dünya siyasetinde hak ettiği yeri daha kolay alacak diye düşünüyorum.

Soru: Bu yeni durum ekonomiye ve diğer tüm alanlara da olumlu mu yansıyacak?

Yasin Aktay: Elbette. Güçlü karar alabilmek, etkili kararlar alabilmek, gelişmeler karşısında çabuk müdahale edebilmek yeteneğini de beraberinde getirir. Ülkede demokrasi daha da gelişecektir. Yeni sistemle birlikte bazı insanların kaos üretebilecekleri ortam ve yetenekleri azalmış olacaktır. Çünkü bazı insanlar için demokrasi kaos üretebilme kapasitesidir. Kaos üretebilmek, hükümetleri etkisiz hale getirmek ve devirebilmek kapasitesidir.Sokağa çıkan küçük grupların istediklerini devlete dikte ettirebileceğini, yargının kullanılarak hükümeti istedikleri gibi yönlendirebileceklerini düşünen bir takım mihrakların, yargı cuntalarının parlamenter sistem içerisinde etkileri çok daha fazla idi. Bu yeni sistemde bu tür müdahale imkanları açıkcası iyice azaltılmış oldu.

Türkiye’nin artık hızlı kararlarla gelişebileceği, hızla ilerleyebileceği yeni bir dönem başlayacak.

Soru: Referandum sonrasında ortaya atılan iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yasin Aktay: Kaybeden taraflar eski defterleri karıştıran bir müflis tüccar gibi davranıyorlar. Bu yapılanlardan, ortaya atılan iddialardan bir şey çıkmayacak. Seçim yapılmıştır, seçimde oy pusulalarının mühürlenip mühürlenmemesi seçime çok fazla gölge düşüren bir şey değildir. Keşke olmasaydı ama bu olanlar sandık başındaki CHP’li, MHP’li tüm partilerin gözetimi altında olmuş bir şeydir. Hepsinin gözetimi altında yapılmış, burada bir suç yoktur. Dolayısıyla sandık başındaki bazı görevlilerin ihmali yüzünden yaşanan bir durum olmuştur. Ve orada tüm partilerin gözetiminde ve birlikte ihmal ettikleri bir şey Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzeltilmiştir. YSK bu tarz durumlar ortaya çıktığında bunun seçimin niteliği ile çok fazla alakalı olmadığını, seçime gölge düşürecek bir hata olmadığını düşünerek bir içtihatta bulunmuştu geçmişte. Ayni pozisyonunu daha seçim sandıkları açılmadan, sayıma başlanmadan bu kararı tekrar hatırlatarak ‘onlar da geçerli sayılır’ demiştir. Eğer referandumdan hayır sonucu çıksaydı, hayır oyu biraz daha fazla çıksaydı böyle bir itirazda bulunmayacaklardı. Bunun o yüzden çok fazla ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.

Soru: Mühürsüz pusulalarda kullanılan oyların tümü evet mi idi?

Yasin Aktay: Varsayıma göre öyle. Onların varsayımı ama doğru bir varsayım değildir bu. Böyle bir şey söz konusu bile olmaz. Mühürsüz oy pusularının içinde hayır oyları da vardır. Ama bu bir umut. Yenilmiş oldukları bir seçime gölge düşürmek için bu yapılıyor. Daha önce parlamentodan çıkan bütün kararları CHP Anayasa Mahkemesine götürmüştü. Şimdi de ayni şeyi referandum sonucu için halkın kararı için yapıyor. Kendini gülünç duruma düşürüyor. Beyhude bir çabadır bu. Bu konuda AGİT’in yaptığı açıklamanın da ciddi anlamda bir tarafı yok. AGİT gözlemcisi diye gelip rapor tutan milletvekilinin daha önce gelip açıktan PKK’ya destek veren birisi olduğu ortaya çıkmış durumda. Bunlar zaten taraftılar. AGİT olsun, Avrupa’nın birçok ülkesi olsun maalesef bu süreç içerisinde taraf olduklarını gizlemediler. Milletvekillerimizin kampanya süresince kampanya yapmalarını engellediler. Bu açık bir şekilde yaptıkları bir şeydir. Şimdi ortaya koydukları tavır bize çok şaşırtıcı gelmiyor ve ciddiye alınacak bir tavır da değil.

Soru: Güney Doğu Anadolu’da ortaya çıkan sonucu nasıl yorumladınız?

Yasin Aktay: Güney Doğu’da bazı yerlerde oylarımız iki hatta üç katı arttı. Birçok ilde hendek siyasetine karşı ortaya koymuş olduğumuz haklı tepki karşılığını gördü.Seçim bu kez PKK’nın namlusunun ucunda gerçekleşmedi. Ama dağda rehin tuttukları insanları yine kullandılar ve bazı köylerde insanları tehdit ettiler. Örgütün elinde onlarca insan var. Bu nedenle Güney Doğu’da verilmiş bulunan hayır oylarını PKK ya da HDP’ye verilen şartsız bir destek olarak algılamak hiç de doğru değil. Birçok yerde oylarımız yüzde 12-13 oranında arttı. Yüksek Ova’da beş katı bir artış söz konusu. Şırnak’ta oylarımız iki buçuk katına çıkmıştır. Bitlis’te de arttı. Muş’ta da Siirt’te de arttı. Bölgedeki halkta ciddi bir değişim yaşanmaktadır ve hükümetin yaptıkları halk tarafından desteklenmektedir.

Soru: İstanbul ve Ankara’daki sonucu nasıl yorumladınız?

Yasin Aktay: İstanbul ve Ankara’da aslında hayır oyunun azıcık yüksek çıkması kentli seçmenin davranışı ile kırsaldaki seçmenin davranışı arasındaki fark gibi duruyor ve incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu sonucu inceleyeceğiz de… Büyük kentteki seçmende demek ki değişikliğe karşı tereddüt daha fazla olmuştur. Sonuçta tüm Türkiye genelinde kentli seçmen ya da kırsal seçmenin tümünün oyları ile birlikte değişiklik onaylanmıştır. AK Parti bundan önce kazandığı tüm seçimlerde yaptığı gibi ortaya çıkan tüm sonuçları inceleyecektir. Ve bundan sonra yapılacak seçimlerde halkın daha fazla desteğini alabilmek için ne yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yapacaktır.