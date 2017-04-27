AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

AK Parti'de olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.

AK Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre göre 2 Mayıs'ta Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplanarak olağanüstü kongre kararı alacak.

Parti tüzüğüne göre kararın ardından 45 gün içinde olağanüstü kongrenin toplanması gerekiyor. Ramazan'ın 26 Mayıs'ta başlaması nedeniyle parti yönetiminin bu tarihten önce olağanüstü kongreyi toplamak istediği ifade ediliyor.



Bu nedenlerle 21 Mayıs’ın en uygun tarih olarak ortaya çıktığı ve resmen imza altına alınmasa da prensipte bu tarihin kararlaştırıldığı bilgisi kulislere sızdı.

O GÜNDEN BİR GÜN ÖNCE....



AK Parti olağanüstü kongresinin 21 Mayıs'ta yapılması durumunda, Başbakan Binali Yıldırım, genel başkanlık koltuğuna oturduğu 22 Mayıs'tan bir gün önce bu koltuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretmiş olacak.



3.OLAĞANÜSTÜ KONGRE, 3 GENEL BAŞKAN



AK Parti'de 22 Mayıs 2016'da yapılan ikinci olağanüstü kongreyle Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu'ndan sonra tek aday girdiği seçimde AK Partinin üçüncü genel başkanı olmuştu. 21 Mayıs'ta yapılacak 3. olağanüstü kongreyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2014'te bıraktığı genel başkanlık koltuğuna 2 yıl 9 ay sonra yeniden dönmüş olacak.



Erdoğan, 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından 27 Ağustos 2014'te yapılan 1.Olağanüstü Kongreyle genel başkanlığı Ahmet Davutoğlu'na bırakmıştı.