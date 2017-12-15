Akafor tedavi için İstanbul yolcusu

Geçen hafta oynanan Yenicami maçında ayağına darbe alan ve maçtan sonra ayağında sorun yaşadığı ortaya çıkan Akafor sağlık tedavisi için bugün İstanbul’a gidecek.

Sağlık ekibi tarafından kontrolden geçecek olan Nijeryalı golcü futbolcu, en az bir hafta takımından ayrı kalacak. Akafor’un salı günü adaya gelmesi bekleniyor.

Girne 20 temmuz Mete Adanır Stadı’nda yarın Cihangir’i konuk edecek olan Yalova, bu maça istifa eden teknik direktör Derviş Kolcu’nun yerine Devrim İzge yönetiminde çıkacak.