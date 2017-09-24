Akansoy: Kasaba siyaseti

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Dışişleri Bakanlığı'nın KKTC’de yaşayan Maronit ve Rumlar’a yapılan yardımlardan vergi alınacağı açıklamasını eleştirdi

KKTC’de yaşayan Maronit ve Rumlar’a yapılan yardımlardan vergi alınacak olması kabul edilir bir uygulama değildir. Dünya’ya kafa tutan, nefret kültürünü iş edinen, BM’ye diklenen bu zihniyet şark kültür ve siyasetinin basit uzantısı gibi.

Kasaba siyaseti.

Kendini kaf dağında görme zaafiyeti.

Bu tür tehlikeli adımlar, Kıbrıslı Türklere büyük zarar doğuracak bir karşılık yaratacaktır.

Adadaki çarpık statükoyu kendince normalleştirme ve meşrulaştırma zihniyeti/arzusu toplumunu cezalandırmaktan başka bir işe yaramaz.

Bumerang gibi dönüp bizi vuracak.