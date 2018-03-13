CTP Milletvekili Asım Akansoy Genel Kurul’da söz aldı.

Bazı milletvekillerinin bugün Genel Kurulda yaptığı konuşmaları eleştiren, bunları hayretle dinlediğini söyleyen Akansoy, “Sarayönü’nü dünyanın merkezi sanıyoruz” dedi.

Vekillerin Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile ilgili konuşmalarına da değinen Akansoy, “Günün en anlamsız tartışması örtülü ödenek konusundaydı. Tabi ki örtülü ödenek olacak” dedi.

Akansoy, Kıbrıs konusunda da konuşarak, görüşme tutanaklarının Meclis’e gönderildiğini anımsattı, veriler üzerinden kafa yoran vekil sayısının çok fazla olmadığını söyledi.

Çözüm modeli konusunda farklı görüşler olsa da ülkedeki siyasi partilerin tümünün çözüm konusunda hem fikir olduğunu, bunu her zaman memnuniyetle karşıladığını belirten Akansoy, “Var olan durum sürdürülebilir değil, bu hepimizin tespiti” dedi.

“Müzakerelerden kaçma lüksümüz yok. Bu Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatleri için önemli” ifadelerine yer veren Akansoy, BM şemsiyesi altında sürdürülecek müzakerelerin önemine dikkat çekti.

Crans-Montana sonrasında, 2004 referandum sonrası gibi dinamik diplomatik girişim yapılmadığını söyleyen ve bu konuya yapıcı bir eleştiri getirdiğini belirten Akansoy, “Geç kalmış değiliz. Cumhurbaşkanı nezdinde bunların yapılması gerek. Kontrollü adımları yükseltmekte fayda var” dedi.

Asım Akansoy, izolasyonların geçmişte çok daha yüksek tonda konuşulduğunu belirterek, “Bu içi boşaltılan bir konu oldu. Bunu üzülerek değerlendiriyorum. Bu alanda etkin siyaset şart” şeklinde konuştu.

Akansoy, çatışma dilinden uzak durulması konusunda da uyardı.

Doğal gaz, güvenlik, harita, Maronitler, sınır kapıları gibi başlıklarda da konuşan Akansoy, sürecin başlaması gerektiğini yineleyerek, “Her zaman sahada ve etkin olmalıyız ki süreç beklentilerimizi karşılayabilsin” dedi.

Akansoy, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın başarılı etkinliklere imza attığını da dikkat çekerek, ilgilileri kutladı.