Akansoy'dan Kanbay'ın sözlerine eleştiri

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın "Orada devletin kaynaklarını akrabalarına peşkeş çekenler var mı!" sözlerine CTP Milletvekili Asım Akansoy'dan yanıt geldi

Akansoy "Türkiye Hükümetleri’nin ve iktidarının hem dış politikada (komşularla sıfır sorun) hem iç politikada İsviçre'den öğreneceği çok şey vardır…" ifadelerini kullandı.

Akansoy'un açıklaması:

Bir ülkeyi kalkındırmak, bir ülkeyi her zaman daha iyiye taşıma amaçlı hizmet verebilmek için önce o ülkeye saygı duymak, o ülkeyi ve içinde yaşayanları sevebilmek gerekir.

Tüm olumsuzlukları, yönetim hatalarını, bireysel çıkar ilişkilerinin bu toplum için yarattığı kalıcı hasarların sebep-sonuç ilişkisini nesnel bir şekilde okumak gerekir.

Eleştirmek için önce çözüm önerisi getirmek gerekir. Çünkü bir ülkeyi daha ileriye taşımak, o ülkede yaşayan insanları kuru kuru suçlamakla olmuyor.

Hepimizin özenerek baktığı İsviçre’de son 60 yıldır işler böyle yürümüyor. İsviçre ve İsviçreliler tüm dünya tarafından tanınan bağımsız bir ülkedir.

Ülkelerinde gerçekleştirmek istedikleri projeleri, kamu altyapı yatırımlarını, o ülke insanın sosyal haklarını planlamak için, başka bir ülkenin İsviçre’de kurmuş olduğu Kalkınma Ofisleri ve Büyükelçilikleri’nin kapılarında ellerinde dosyalarla günlerce beklememektedirler. Nüfus planlamaları kendi ellerindedir mesela. Yabancı yatırımcıların ülke içindeki faaliyetleri kontrol altındadır. İsviçreli Gençlerin Eğitim ve Sosyal Aktivitelerini geliştirme iddası ile yabancı bir ülkenin İsviçre’de Koordinasyon Ofisi açma talebi ile karşı karşıya kalmıyor İsviçreliler.

Evet haklısınız Sayın Derya Kanbay. İsviçre AB Normlarını aşan bir ülkedir. Türkiye Hükümetleri’nin ve iktidarının hem dış politikada (komşularla sıfır sorun) hem iç politikada İsviçre'den öğreneceği çok şey vardır…