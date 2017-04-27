Akansoy'dan Yiğit Bulut'a Sert Tepki

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, Yiğit Bulut’un değerlendirmesinin, "kişisel veya kurumsal" düzeyi olamayacağını ifade ederek “TC Devlet varlıklarını yöneten fonun başında yani TC devlet iktidarının en çok güvendiği kişiyse yine açıklamanın kişisel olmadığı açıktır” dedi.

Akansoy, “Hani bize bulaşmasınlar da ne halleri varsa görsünler şeklindeki körlüğü aşmamız lazım.

Demokrasi, insan hakları, adalet, haysiyet ve barış...her an herkese lazım arkadaşlar. Bunun seni beni olmaz. Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlık mücadelesinin ne denli önemli olduğu, kendi kendini yöneten bir düzeye ulaşmanın ancak bu mücadele ile şekillenebileceği de ortadadır. Kimsenin ama kimsenin Kıbrıslı Türkleri bu denli aşağılamaya hakkı yoktur. Buna ne izin veririz ne de peşini bırakırız” ifadelerini kullandı.