Akdeniz’de 4 ayda ölen sığınmacı sayısı bini geçti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yılın başından 23 Nisan tarihine kadar Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşan sığınmacı sayısının 43 bini geçtiğini, bin 89 sığınmacının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde yaptığı açıklamada, Midilli Adası açıklarında Yunanistan ve Türkiye arasındaki sularda dün 23 sığınmacının hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü Millman, 2017 yılı başından 23 Nisan’a kadar Akdeniz’den Avrupa’ya geçen sığınmacı sayısının 43 bin 204’e, yaşamını yitiren sığınmacı sayısının da bin 89’a ulaştığını kaydetti.

Avrupa’ya ayak basan sığınmacıların yüzde 80’inin İtalya’ya, diğerlerinin de İspanya ve Yunanistan’a ulaştığını bildiren Millman, “Bu yıl şimdiye kadar İtalya’ya giriş yapan sığınmacı sayısı 36 bin 851 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45’lik bir artış söz konusu.” diye konuştu.

Ege Denizi’nde Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarında 16 sığınmacının cesedine ulaşıldığı, cesetlerden 7’sinin Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldığı kaydedilmişti.

Teknede yaklaşık 25 kişinin olduğu, şimdiye kadar biri hamile iki kadının sağ kurtarıldığı aktarılmıştı.