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Akdeniz’de kaçak göçmen faciası: 8 ölü

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Libya açıklarında 86 göçmeni kurtardı. En az 8 göçmenin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

07/01/2018

Akdeniz’de kaçak göçmen faciası: 8 ölü
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Akdeniz’de umuda yolculuk yine faciayla sonuçlandı. Libya’dan İtalya’ya gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. İlk belirlemelere göre 8 kadın göçmen hayatını kaybetti.

İtalyan donanması ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla uluslararası sularda 86 göçmen kurtarıldı.

Kurtarma anına ait görüntüleri İtalyan sahil güvenliği paylaştı. Bölgede hayatta kalan başka göçmen olasılığına karşın arama çalışmaları devam ediyor.



TAGS: Akdeniz, kaçak göçmen, facia, haber, kıbrıs
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