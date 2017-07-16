Akdeniz'de Girit Adası merkezli 8 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre depremlerin en büyüğünün 5,4 şiddetinde.

Akdeniz’de peş peşe 8 deprem meydana meydana geldi.

Girit Adası merkezli depremler; 23:30’da 5.4, 23:33’de 4.0, 23:39’da 2,5, 23:45’te 3.2, 23:46’da 3.5, 23:49’da 2,2, 00:06’da ise 4,1, 00:14’te ise 4,0 şiddetinde depremler meydana geldi.

5,4 şiddetindeki deprem yerinde 8.4 kilometre altında, 4.1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 5 kilometre altıonda meydana geldi.