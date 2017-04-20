Akdeniz’de sondaj gerilimi

Türkiye, Rum Kesimi’nin tek taraflı doğalgaz çalışmalarına cevap olarak Barbaros Hayreddin Sismik Arama Gemisi’ni Kıbrıs’a yollayacağını açıkladı. Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin bu bölgede sismik araştırma yapmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Türkiye, Navtex adı verilen bir denizcilik bildirisi yayınladı. Bu çerçevede 21 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs açıkları da dahil olmak üzere çok geniş bir sahada sismik araştırmalara başlanacağı ilan edildi.

Araştırmalar, Barbaros Hayreddin Sismik Arama Gemisi ile ona eşlik edecek olan Bravo Suppoter adlı destek gemisi tarafından gerçekleştirilecek.

Rum Hükümeti, Türk sismik arama gemilerinin bölgeye gelmesi ve araştırmalara başlaması durumunda, uluslarası hukuka dayanılarak gerekli cevabın verileceği tehdidinde bulundu.

Türkiye’nin, KKTC karasularında bulunan Mağusa kenti açıklarından, sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni de kapsayan çok geniş bir alanda sismik araştırma yapmayı planladığı belirtilen Rum Yönetimi, bunun uygulanmasının egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceği iddiasında bulundu.

Türkiye, Rum tarafının temmuz ayında başlayacak tek yanlı doğalgaz sondajlarına, doğal kaynaklar üzerinde Türk tarafının da hakkı bulunduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

KKTC’nin petrol arama sahalarındaki sondaj yetkisi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verilmiş durumda.