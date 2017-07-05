Akdeniz'de yine kaçak göçmen dramı yaşandı

Akdeniz'in batısındaki Alboran Denizi'nde yarı batmış halde bulunan bir teknedeki 3 kaçak göçmenin kurtarıldığı, aynı teknede seyahat eden 49 kişinin öldüğünün tahmin edildiği açıklandı.

İspanya Sahil Güvenlik kurumunun yazılı açıklamasında, Alboran Adası açıklarında yarı batmış halde bulunan bir teknedeki 3 erkeğin kurtarılarak helikopterle Almeria'daki hastaneye götürüldüğü belirtildi. Susuzluk nedeniyle bitkin halde olan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, içinde Afrikalı 52 kaçak göçmenin olduğu bir teknenin geçen pazar günü Fas'ın kuzeyindeki El Hucemas'tan yola çıktığına ilişkin ihbar alındığı belirtildi. Bölgede 48 saatten fazla süre arama yapan sahil güvenlik ekiplerinin tekneye bugün ulaştığı ifade edildi. Teknede bulunduğu varsayılan diğer 49 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İspanya'daki bazı insan hakları dernekleri, Alboran Denizi'nde son yılların en büyük kaçak göçmen trajedisinin yaşandığını savundu.