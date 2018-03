Akdeniz’in İncisi Kıbrıs Girne’nin Yeni Portalı Yayında!

Hizmetine geçtiğimiz yıllarda başlayan girne.com, Kıbrıs’a ziyarete gelenler ve Kıbrıs’ta yaşayanlar için kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Yavru vatan Kıbrıs’taki otel, ev ve restoran fiyatlarını öğrenebilir, inşaat firmaları ile görüşüp kendinize yeni dairelerden yer ayırtabilir veya araç kiralayabilirsiniz. Sitenin çok yönlü olması sayesinde birden fazla hizmet için tek siteyi kullanabilirsiniz! Girne.com üzerinden Kıbrıs’a ve Girne’ye dair her şeye ulaşabilirsiniz. Oldukça uygun fiyatlara 5 farklı kategoride hizmet sunan girne.com Kıbrıs hakkında her şeye ulaşabilirsiniz. Girne otel, Girne emlak, Kıbrıs otel hakkında geniş bilgiye sahip olmak istiyorsanız girne.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Girne üzerindeki her şeye site üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kıbrıs Otel

Kıbrıs’a tatil planlıyorsanız mutlaka siteyi ziyaret etmelisiniz. Site üzerinden Girne otel araması yapıp çıkan otellerden birisi tercih edebilirsiniz. Otel araması yapmadan önce kalacağınız bölgeyi seçebilir veya Girne’deki tüm otelleri tek bir sayfada görebilirsiniz. Aramanızı yaptıktan sonra sol tarafta bulunan filtreler sayesinde otelinizin tipini, konaklama tipini, olanakları, eğlence merkezlerini ve çocuklar için olan imkanlarını sıralayabilirsiniz. Bu sayede kendinize uygun en iyi oteli seçebilirsiniz. Kıbrıs otel hakkında detaylı bilgiye otele tıklayarak ulaşabilirsiniz. Otelin sayfasından tüm olanaklarını görebilirsiniz. Otel sayfasındaki harita sayesinde otelinizin konumunu görebilirsiniz. Oteliniz hakkında yapılmış tüm yorumlara da yorumlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. girne.com sizin için tüm otelleri fiyat ve puan sırasına göre listeler. Kıbrıs’ta ikamet ediyorsanız ve çevrenizdeki emlak fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. girne.com sizin için Girne’de bulunan tüm emlak ilanlarını bir sayfa altında toplar. Üstelik emlak araması yapmak çok kolay. Öncelikle ana sayfadan emlak sekmesini seçip bölgeyi, yerleşim yerini, konut tipini ve satılık olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Emlak kategorisinden konut, iş yeri, arsa, devremülk ve turistik işletme yerlerini görebilirsiniz. Girne emlak size aradığınız sonucu en iyi şekilde göstermeye çalışır. Site üzerinden satılık, kiralık veya günlük kiralık olan emlakları görebilirsiniz. Emlak sayfasından istediğiniz konutun durumunu görebilir, hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Evin konumunu harita üzerinden görebilir ve ilan sahibine soru sorabilirsiniz. Yatırım amaçlı bir konut veya daire satın almayı düşünüyorsanız proje sekmesini kullanabilirsiniz. Bu sayede direkt olarak inşaat firması ile iletişime geçebilirsiniz. İlgilendiğiniz konutlar için fiyat bilgisi alabilir ve projenin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Proje aramanızı yine bölge ve yerleşim yeri olarak aratabilirsiniz. Böylelikle sadece ilgilendiğiniz konumdaki sonuçları görebilirsiniz. Ayrıca siteye üye olan firmalardan da birisini seçip sadece o firmanın çalışmalarını görebilirsiniz. Daha sonra çıkan sonuçlar arasından kendinize uygun olanı veya beğendiğinizi seçip proje hakkındaki detaylı bilgiyi görebilirsiniz. Proje sayfasından projenin büyüklüğü, konut sayısını ve ne zaman teslim edileceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca evin bittikten sonraki görüntülerine de yine aynı site üzerinden ulaşabilirsiniz.

Girne Rent A Car

Girne’ye tatile geldiniz ve araç kiralamak istiyorsunuz. girne.com bu isteğinizi de yerine getiriyor. Site üzerinden kiralama başlangıç tarihinizi ve bitiş tarihinizi girerek tatil süreniz boyunca bir araç kiralayabilirsiniz. Ayrıca bölge ve yerleşim yeri de seçerek size en yakın bayiyi bulabilirsiniz. Kategori kısmından da seçeceğiniz aracın türünü belirleyebilirsiniz. Site üzerinden otomobil, SUV & Pickup, Minivan & Van, klasik araçlar ve motosiklet kiralayabilirsiniz. Sonuçlar sayfasından otomobillerin durumlarını ve fiyatlarını görebilirsiniz. Aracın sayfasından hangi firmanın aracı sağladığını ve aracın teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz. İlan detayı kısmından ilan sahibinin araç hakkında yazdığı ekstra bilgilere erişebilirsiniz. Girne yollarında rahat rahat gezebilirsiniz.

Girne Cafeler

Girne’de şık bir akşam yemeği mi yemek istiyorsunuz? Ancak size en yakın restoran nerede bilmiyorsunuz. girne.com size Kıbrıs’ta bulunan en güzel otelleri listeler. Restoran sekmesinden rezervasyon yapacağınız tarihleri girdikten sonra bölgeyi ve yerleşim alanını seçerek en yakın restoranları görebilirsiniz. Restoranın sayfasından restoran hakkında detaylı bilgi edinebilir, mutfak türünü görebilirsiniz. Fotoğraflardan restoranın manzarasını görebilir ve haritalardan konumunu da bulabilirsiniz. Sayfada ayrıca rezervasyon yapmanız için gerekli olan telefon numarası da yer alıyor. girne.com kullanarak Kıbrıs ve Girne’de gezmek çok kolay. İstediğiniz restorana gidebilir, istediğiniz aracı kiralayabilir ve otelde konaklayabilirsiniz. Öncesinde bu yerler hakkında bilgi sahibi olacağınız için hiçbir kötü sürprizle karşılaşmazsınız.