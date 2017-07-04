Akdoğan’da ağaç katliamı

Akdoğan’da kaldırım çalışması nedeniyle yol kenarındaki ağaçların kesilmesine bazı vatandaşlar tepki gösterirken, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyenin yürüttüğü proje kapsamında kaldırım düzenlemesi için yol kenarındaki ağaçların Orman Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi tarafından izin alınarak kesildiğini söyledi.

Akdoğan Köyü’nde yaşayan bazı vatandaşlar Akdoğan Belediyesi tarafından yol üzerindeki asırlık ağaçların düzenleme yapılacağı gerekçesiyle kesildiğini belirterek, tepki gösterdi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ise yaptığı açıklamada, belediyenin yürüttüğü proje kapsamında kaldırım düzenlemesi için yol kenarındaki ağaçların Orman Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi tarafından izin alınarak kesildiğini belirterek, daha önce ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Türkmenköy ile Akdoğan arasındaki yolun kaldırım düzenlemesi için çalışılmaya başlanıldığını duyurdu.

Kaynak: Yenibakış | Haberin Tamamı İçin Tıklayın