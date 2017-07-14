AKEL: Anastasiadis bir hafta boyunca irade göstermedi'

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün Politis Radyosuna yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Crans-Montana’ya Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla gitmediğini söyledi.

Kiprianu, “koca bir hafta geçti ve Anastasiadis adım atma konusunda irade göstermedi” dedi.

Kiprianu, AKEL’in geçtiğimiz Ocak ayında Anastasiadis’e, Akıncı ile önemli konuları içeren paketi gayrı resmi olarak Kıbrıs’ta görüşmesini önerdiklerini, ancak Anastasiadis’in bunu reddettiğini açıkladı. Andros Kiprianu, Anastasiadis’in, ana konuların ne olduğunu bilmesine rağmen, Crans-Montana’ya giderken hazırlık yapmadığını ve bazı kişilerin, Rum tarafından istenen belgeleri sunmak için sabah kadar çalıştıklarını ifade etti. Onu ben zorladım AKEL Genel Sekreteri aynı zamanda, Anastasiadis’i sert bir tartışmayla öneri sunmaya zorladığını söyledi. Andros Kiprianu her şeyi çok iyi bildiği için, Anastasiadis’i birazcık terbiyeli olmaya ve birazcık saygılı davranmaya davet etti.

Andros Kiprianu ‘öneri sunulması ile çok iyi yapıldı. Ancak bu, Anastasiadis’in kendisine yüklediğim sorumluluktan kurtulacağı anlamına gelmez, çünkü koca bir hafta geçti ve adım atma konusunda irade göstermedi’ dedi.

Utanması gerekir AKEL Genel Sekreteri, Anastasiadis ve onun çalışma arkadaşlarının, AKEL’in Türk tarafının eline koz verdiğini söylediklerini duyduğunu ifade ederek, Anastasiadis’in bu söylediğinden utanması gerektiğini kaydetti ve 2004 yılında Papadopulos’u AB’ye şikayet ettiğini hatırlattı. Kiprianu ‘o zaman ben de Anastasiadis’in tek gailesinin, Türkiye’nin oyununu oynamak olduğunu mu düşüneyim?’ sorusunu sordu.