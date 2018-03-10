Akıl hastanesinde inanılmaz olay!

ABD basını korkunç bir olayla çalkalanıyor. Ülkenin merkezinde konumlanan Iowa eyaletinin Fayette County isimli beldesinde yaşanan olay bir akıl hastanesinde geçiyor. Bölgede hizmet veren Prairie View Management Facility isimli akıl hastanesinde çalışan iki genç hemşirenin akli dengesi yerinde olmayan hastalarla aşk yaşadıkları ve cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

HEMŞİRELER AKIL HASTALARIYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Gelen şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 26 yaşındaki Megan Marie Penney ve 23 yaşındaki Paige Lynn Johanningmeier’in gözaltına alınması sonrasında olay aydınlatıldı. Hakim karşısına çıkarılan ve 2.000 dolar kefalet ile serbest bırakılan kadınların, akıl hastanesinde baktıkları hastalarla aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Des Moines Register gazetesine konuşan yetkililer, “Geçtiğimiz ayın sonunda iki hastanın kaybolduğuna yönelik ihbar aldık. Fakat soruşturmaya başladığımızda hastaların bakıcılarıyla aşk yaşadıklarını ve ilişkiye girdiklerini ve bu yüzden gelmediklerini öğrendik” ifadesini kullandı. Kadınların iş yerinden ayrıldıktan sonra akli dengesi yerinde olmayan ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyan adamlarla ilişkiye girdiği belirlenirken, iki kadının da önceki ilişkilerinde çocuksahibi oldukları açıklandı.