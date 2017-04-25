Mağusa’da eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Özgür Okumuş’un tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Mahkemede fenalaşan katil zanlısı Okumuş, mahkeme çıkışında ise gazetecilere “Eşimi neden öldürdüğümü araştırın” diye seslendi

Nadire BAHADİ

Eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında hunharca katleden Özgür Okumuş 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde ek tutukluluk talebi ile yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme salonunda polisin ifade verdiği sırada tansiyonu düşerek fenalaşan eş katili Özgür Okumuş, yargıcın oturuma ara verdiği sırada ve mahkeme çıkışında davayı takip eden gazetecilere konuştu.

Okumuş eşini öldürmeyi düşünmediğini iddia etti. Polise eşini kıskançlık nedeni ile öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı “ hayat bu, yapmak istemezdim” diyerek gazetecilerden cinayeti neden işlediğini araştırmasını ve yazmasını isteyip haklı olduğunu savundu.

Soruşturmayı yürüten polis subayının talebi üzerine mahkeme cinayet zanlısının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verirken, Özgür Okumuş’un yeniden doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde direktif verdi.

Akıl sağlığı kontrol ediliyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Serkan Bulak mahkemede ifade sunduğu ifadesinde, 18 Nisan 2017 tarihinde Salamis Yolu üzerinde “Yemen Kahvesi” önündeki kaldırımda zanlının kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile Burcu Okumuş’u tasarrufunda öldürmek için bulundurup taşıdığı bıçak ile genç kadını 5 yerinden yaralayıp ölümüne neden olduğunu kendisini de aynı bıçakla yaraladığını anımsattı.

Bulak, zanlı aleyhinde temin edilen 3 günlük tutukluluk süresince mahkemenin direktifi doğrultusunda zanlının doktor kontrolünden geçirilerek sağlığının iyi olduğu yönünde rapor temin edildiğini söyledi. Alınan emareler için gerekli yazışmaların yapıldığını söyleyen Bulak, zanlının akıl sağlığının kontrol edilmesi amacı ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde muayene edildiğini söyledi. Zanlının poliste verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığın ve akıl sağlığı içi gerekli kontrollerin devam ettiğini belirten Bulak zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme salonunda fenalaştı

Polisin mahkemede ifade sunduğu sırada zanlı Özgür Okumuş’un fenalık geçirerek bayılma tehlikesi yaşaması üzerine mahkeme oturuma ara verdi. Sağlık ekipleri çağırılarak şeker ve tansiyonu kontrol edilen zanlının tansiyonunun düşük olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri duruşma sonlanana kadar mahkeme salonunda bekledi.

Cinayet zanlısı Özgür Okumuş’un avukatlığı üstelenen İbrahim Demirtaş talep edilen 8 gün tutukluluk süresine itiraz etmezken, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyip doktor kontrolü talebinde bulundu.