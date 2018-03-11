Akıllı sehpa üzerine ne koysanız şarj ediyor!

FurniQi adlı akıllı sehpa, kablosuz şarj destekli elektronik cihazlarınızı farklı bir aparata ihtiyaç olmadan şarj etme imkanı sağlıyor. Starbucks gibi bazı yerlerde kullanılmaya başlanan bu teknoloji, FurniQi sayesinde evinize kadar geliyor. Sizi kablo derdinden kurtaracak olan bu sehpa, 149 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Sıradan bir sehpa gibi görünen FurniQi, teknolojik bir ürün gibi görünmüyor. Sehpayı evin her yerinde kullanabilirsiniz. Qi teknolojisini destekleyen cihazlarınızı şarj etmek için büyük kolaylık sağlayan FurniQi, beraberinde karamel renginde bir USB kablosuyla geliyor. Kabloyu bir kez fişe taktıktan sonra, gerisini dert etmenize gerek kalmıyor. FurniQi, gece-gündüz sorunsuzca kullanılabiliyor. Ayrıca su ve benzeri sıvılara karşı dayanıklı olan bu sehpa, kablosuz şarj teknolojisinin nereye geldiğini gözler önüne seriyor.