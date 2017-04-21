Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “19.Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” ekibini kabul etti.

Kabulde ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Çocuk Halk Dansları Eğitimi heyetinden eğitmen Nalan Dizdar, 23 Nisan dolayısıyla KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini kaydederek bu özel günün yıllardır KKTC'de de kutlandığını ve dünya çocukları ile buluşulduğunu belirtti.

Akıncı, festivale 7 ülkeden öğrencilerin katılmasının planlandığını ancak 5 ülkeden katılım olduğunu, Rusya ve Sırbistan’dan gelecek ekiplerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “bağnaz tavrı” nedeniyle engellendiğini söyleyerek, bu yapılanı onaylamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Müzakereler çerçevesinde dün bir araya geldiği Rum lidere yapılanın yanlış olduğunu anlattığını söyleyen Akıncı, Rumların KKTC tanınacak endişesi içinde olduklarını ifade etti.

Rum liderin kendisini ve toplumunu federatif bir çözüme hazırlaması gerektiğini dile getiren Akıncı, bu yapılmazsa gelecekte olabilecek daha farklı çözümün iki eşit devletin yan yana yaşaması olacağını, oysa şu anda siyasi eşitlik içinde federal bir yapılanma için çalıştıklarını belirtti.

Bunu yaparken, dünyadan soyutlanılamayacağını söyleyen Akıncı, çocukların dünyasına sınır getirilmemesi gerektiğini, bunun “insanlık dışı bir davranış” olacağını kaydetti.

Çocukların bayramlarını kutlayan Akıncı, “Umarım gelecekte bizlerin yaptığından daha güzel bir dünya yaratırsınız” dedi.