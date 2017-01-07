Akıncı az kalsın kar engeline takılıyordu

Cenevre zirvesine kar engeli mi?



İstanbul'da yağan yoğun kar sonrasında tarifeli uçak seferleri iptal oldu. İptal olan seferler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve müzakere heyetini Cenevre'ye götürecek olan THY tarifeli uçağı da vardı. Seferlerln kar engeli nedeni ile iptal edilmesi üzerine Cumhrbaşkanlığı devreye girdi ve Cenevre'ye charter uçakla gidilmesini sağlayacak şekilde bir adım attı. Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığından basına geçilen bilgi notu şöyle:



Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cenevre'ye gitmek üzere yarın(pazar günü) saat 13:00'te KKTC'den ayrılacağını duyurmuştuk. İstanbul'daki hava koşulları nedeniyle iptal edilen Ercan-İstanbul uçuşu nedeniyle Sayın Başkan ve müzakere heyeti Cenevre'ye charter seferle saat 11:00'de hareket edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın açıklaması saat 10:30'da olacaktır. Bilginize...



