Akıncı: 'Bu çerçevede gidersek sonuca ulaşmamız zor'

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bu akşam yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı.

Liderlerin, 19.45'te ara bölgede başlayan görüşmesi, 22.15’te sona erdi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda basına bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’in, Türkiye’nin ilan ettiği yeni Navtex’ten Rum kesiminin duyduğu rahatsızlıktan dem vurarak başladığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın ‘ısrarla’ ve hem de 11 Mayıs’taki Ledra Palace görüşmesinde ‘kaçınılması gereken ilk konu’ diye söz konusu sorunda mutabık kalındığı halde tek taraflı girişimlerini sürdürmesinin, söz konusu Navtex ile bağımsız düşünülemeyeceği gerçeğine kendilerinin dikkat çektiklerini söyledi.

Akıncı, güveni sarsan en önemli unsur olarak da KKTC’deki 23 Nisan kutlamalarına katılmak amacıyla yola çıkan Sırp ve Rus ekiplerinin Larnaka’dan çevrilmesi olduğunu belirtti.

Litvanyalı ekibin, sahip oldukları AB pasaportları sayesinde herhangi bir sorun yaşamadığını fakat Rus ve Sırp katılımcıların ciddi bir problemle karşı karşıya kaldıklarını belirten Mustafa Akıncı, böylesi bir tavrın, iki ülke arasında süregelen müzakereler dahilinde tesis edilmeye çalışılşan güveni sarsmasının yanı sıra, bizzat söz konusu çocuklara yönelik bir haksızlık olduğunu da görüşmede dillendirdikleri notunu düştü.

‘Kararlara etkin katılım’ ve ‘Türk-Yunan yurttaşlarına eş değer muamele’ başlıklı iki konuya yoğunlaştıklarını ve AB’nin, her iki konuya da Rum muhataplarımızdan ne yazık ki çok daha makul yaklaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ‘‘Bu gece bir kez daha ikna oldum ki bu sorunlar aşılabilir, yeter ki niyet olsun’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Umutsuzluk aşılamak istemem fakat herkes görüyor ki bu çerçevede gidersek, sonuca ulaşmamız zor’’ ifadelerini kullanan Akıncı, bundan sonra yapılacak üç görüşmenin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm sürecine bütünlüklü bir yaklaşım getirilmediği sürece, ‘aynen dün geceki toplantıda olduğu gibi’ aynı maddenin üzerinde ve sonuçsuz bir şekilde birkaç saat oyalanılacağını, ‘‘Taraflar, pozisyonlarını korudular denilerek evlere gideriz, ki bu gecenin özeti de budur’’ şeklinde yorumladı.