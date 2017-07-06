Akıncı: 'Bugün gün de, gece de uzun'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla devam eden Kıbrıs Konferansı’nın sabah toplantılarının ardından “umutlu musunuz” sorusuna “Çalışıyoruz ve bütün iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün gün de, gece de uzun” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Akını, konferansın yapıldığı merkezden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in delegasyon başkanlarına verdiği çalışma yemeğine geçti.

Kıbrıs Konferansı toplantıları, dün gece Crans-Montana’ya gelen BM Genel Sekreteri Guterres başkanlığında saat 12.00’de başladı.

Guterres, garantörlerin de katıldığı beşli formattaki 1 saatlik toplantının ardından önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 19.30’da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak.

Antonio Guturres saat 21.00’de 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak. Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

Guterres ve Liderler çalışma yemeğinde buluştu

Kıbrıs Konferansında Liderler ikili görüşmelerin ardından çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Delegasyon başkanları da katıldı.

Öğleden sonra yapılacak ikili görüşmelerden sonra yeniden toplanacak liderler akşam yemeğinde buluşacak.