Akıncı çok açık konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, medya mensupları ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin organizasyonu ile yapılan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir çok önemli konuya değindi.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki,”çözüme ulaşmak öyle kolay” değil.

Yorucu bir süreç.

Ciddi riskler alınması gerekiyor.

Ve düşünün ki tamamı omuzlarınızda.

Akıncı, özellikle rol kapmaya çalışan siyaset adamları…

Rol kapmaya çalışan uluslar arası camiaya kapıyı kapamış durumda…

“Ben masanın etrafındakilere bakarım” diyor.

Başlıklar halinde, konuşmasından özet çıkarmaya çalıştım.

Sizlerle de paylaşıyorum…