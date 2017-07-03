Akıncı, Crans Montana’da brifing verecek

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’ndaki bugünkü toplantıların tamamlanmasının ardından, Crans Montana’daki Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Bakanlık Müsteşarı Kudret Akay ve UBP Parti Temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu’nu kabul edecek.

Crans Cumhurbaşkanı Akıncı, Montana devam eden Kıbrıs Konferansı’nın altıncı gününde de yapılacak bilgilendirme toplantısında, Kıbrıs Konferansı’nın bugünkü çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak, değerlendirmeleri alarak görüş alış verişinde bulunacak. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak.