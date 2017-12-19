Akıncı: Engelleri aşmak için olanaklar yaratılmalı

5’inci Engelsiz Bilişim Günleri bu sabah Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında KKTC’de bulunan Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu üyeleri ile YDÜ yetkililerini kabul etti.

Akıncı, engel olmamanın yeterli olmadığını, engelleri aşmak için olanaklar yaratılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç, Cumhurbaşkanı ve eşine Engelsiz Bilişim Günlerinin gerçekleşmesi için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Devletin başının ilgi göstermesinin ülkede konuya sahip çıkılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kalaç, “bundan sonra yasal düzenlemeler ve uygulamalar alanında da daha çabalar olacaktır” dedi.

Kalaç, engellilerin hayata katılması açısından birçok sıkıntılar bulunduğuna işaret ederek, bilişim teknolojileriyle bu sıkıntılara çözümler üretilebildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engellerin aşılması için büyük çaba gösterildiğine dikkat çekerek, bu bağlamda yeni düşüncelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Biz engel olmazsak engelliler sorunlarını aşabilirler yaklaşımı”na işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, engel olmamanın yeterli olmadığını, engelleri aşmak için olanaklar yaratılması gerektiğini vurguladı ve bu noktada teknoloji ve bilişimin önemine dikkat çekti.

Akıncı, “Engelli kardeşlerimizin bu alanda çok daha yaşamlarını kolaylaştıracak gelişmelerin olabileceğin, değerlendiriyorum. Ama bunlar teorik olarak kalmamalı. Hayat bulmalı. Bu anlamda da biz Cumhurbaşkanlığı olarak elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.