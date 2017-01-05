HABER KIBRIS

Akıncı Erdoğan ile görüşüyor

05/01/2017

Akıncı Erdoğan ile görüşüyor
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Cenevre zirvesi öncesi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Görüşme, İzmir'deki terörist saldırı nedeniyle yaklaşık 1.5 saat gecikmeli olarak 20.15'de başladı. Görüşmede Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinde Türk tarafının nasıl bir tutum izleyeciğine dair görüş alış verişinde bulunuluyor.

Görüşme için bu sabah Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın sabah adaya dönecek.. 



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