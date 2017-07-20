Akıncı, Erdoğan’a mesaj

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans-Montana’daki son görüşmelerde, gösterdikleri tüm iyi niyetli ve çözüm odaklı çabaların karşılık görmediğini ve konferansın başarısızlıkla sona erdiğini belirterek, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin yakın ilgi ve desteğini gördüğü bu süreç sonrasında daha fazla ambargolar altında yaşamaya mahkûm edilemeyeceğini vurguladı.

Akıncı, önümüzdeki günlerde serinkanlı değerlendirme yapmaları ve Kıbrıslı Türklere yıllardır yapılan bu haksızlıkları bertaraf etmek için Türkiye ile koordineli bir çalışma içinde olmaları gerektiği düşüncesini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle gönderdiği mesaja cevabi mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve insanca yaşama mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 43. yılını idrak ettiklerini belirterek “Böylesi bir günde, Zat-ı Devletlerinin liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi bu dönemde de artarak sürdürdüğü katkı ve desteğe Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Geçen yılki mesajında, yıllardır kangren olmuş Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için, Türkiye’yle yakın istişare içinde yürüttükleri gayretlerin başarıya ulaşmasını temenni ettiğini, bu yönde Rum tarafının da makul ve gerçekçi olması gerektiğinin altını çizdiğini belirten Akıncı, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yer alan son görüşmelerde, gerek KKTC ve gerekse Türkiye olarak gösterdiğimiz tüm iyi niyetli ve çözüm odaklı çabalar karşılık görmemiş ve konferans başarısızlıkla sona ermiştir.

Bu durum, başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve diğer katılımcıların hazır bulunduğu bir ortamda meydana gelmiş, çözüm için hangi tarafın çaba harcadığı, hangi tarafın ise katı tutumunu sürdürdüğü net olarak görülmüştür.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin yakın ilgi ve desteğini gördüğü bu süreç sonrasında daha fazla ambargolar altında yaşamaya mahkûm edilemeyeceğini vurguladı.

“Önümüzdeki günlerde serinkanlı değerlendirme yapmamız ve Kıbrıslı Türklere yıllardır yapılan bu haksızlıkları bertaraf etmek için koordineli bir çalışma içinde olmamız gerektiği düşüncesindeyim” ifadelerine yer veren Akıncı, Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne en iyi dileklerini iletti; Kıbrıs Türk halkının özgürce yaşayabilmesi için hayatlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andı.