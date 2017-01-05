Akıncı: Geçen zaman çözümü kolaylaştırmıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis 2017 yılının ilk, Cenevre zirevesi öncesi son görüşmesini yaptı.

Ara bölgede gerçekleştirilen görüşme 3 buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı, daha önce Cenevre öncesi Cumartesi günü bir görüşme daha olabilir düşüncesini Anastasiadis ile birlikte yapmama kararı aldıklarını, Pazar akşamı Cenevre’de bir ön toplantı yapacaklarını söyledi.

Görüşmede hem Cenevre’nin ön hazırlığını yaptıklarını hem de müzakerecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “geldiğimiz noktada olumlu bir ruh hali içinde yapıcı bir atmosferde Cenevre’ye gidileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Cenevre’deki açılışın nasıl olacağı üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı, 1 Aralık’ta varılan mutabakatın geçerliliğinin teyit edildiğini dile getirdi.

Akıncı, “Farklı yorumlar zaman zaman yapılıyor Rum tarafında ama işin esası 2 toplum lideri olarak başlatacağımız görüşmelere, 3 garantör ülkenin de katılımı olacak. Zaman zaman Sayın Anastasiadis orada hem toplumu temsil edecek hem Kıbrıs Cumhuriyetini temsil edecek. Bu bir söylemdir. Kimsenin ağzını kapatmamız mümkün değildir. Ancak işin gerçeği varılan uzlaşma metninde vardır. BM bunu açıklamıştır. Dolayısıyla bu konuda polemik yaratmak aslında kimseye birşey kazandırmaz” dedi.

Müzakerelerin 9-11 Ocak’ta 2 toplum lideri ve heyetleri arasında, 12 Ocak’ta ise 3 garantör ülkenin katılımı ile sürdürüleceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’deki müzakerelerinin 9 Ocak sabahı birkaç saat sürecek olan açılış seramonisi ile başlayacağını söyledi.

Bu çerçevede hem liderlerin hem de garantör ülke liderlerinin BM’nin yeni genel sekreteriyle bir araya geleceğini kaydeden Akıncı, konferansın açılış seramonisine ise BM Güvenlik Konseyi ve AB temsilcilerinin de katılabileceğini aynı zamanda siyasi parti liderlerinin de bulunabileceğini ancak müzakerelerin 2 toplum ve 3 garantör ülke düzeyinde devam edeceğini vurguladı.

Mülkiyet, yönetim, güç paylaşımı, AB’ye ilişkin bazı konular, toprak, güvenlik gibi husuların açıkta kaldığını anımsatan Akıncı, Güvenlik ile garantilerin 12’sinden itibaren ele alınacağını, onun öncesinde diğer 5 başlıkla ilgili önem verilen başlıkların bir listesinin hazırlanacağını kaydetti.

Akıncı “ Müzakerecimiz bunu bugün yarın kesinleştirecek. Ve bunlar 8-10 taneyi geçmeyecek diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ilk 3 gün bunları konuştuktan sonra haritalarla ilgili olarak da Mont Pelerin’de yüzdeliklerle ilgili vardığımız bir mutabakat vardı. Bu yüzdeliklere ilişkin haritaları da hazırlayacağız 11’inin finalinde. Hemen ardından da konferans 12’sinde başlayacak. Güvenlik garantilerle ilgili sonuç almaya odaklanacak. Hedef bu saydığım konularda hepsini bir arada bir sonuca götürmek. Başarı ancak o şekilde mümkün olabilir. + Çözüm eğer olacaksa herşey elele finale yaklaşacak. Başlıklardan biri en önde tamamlamayacak. Finali birkaç önemli başlık birlikte yapacak. Toprak ve güvenlik garantiler ele ele gelecek final çizgisine. Dönüşümlü başkanlıkla mülkiyette bazı konular elele gelecek final çizgisine. Öyle çıktı tablo. Hiçbirşey başka birşeyin önşartı değil. 11 Şubat 2014 uzlaşmasının ruhuna da uygun” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Mont Pelerin’deki başarısızlığın sebebini tek bir konu üzerinde başarı aranmasına bağladı ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması üzerinde önceden anlaştıklarını söyledi.

Akıncı, konular herşeyi ile 12’sine kadar bitmese bile 12’sinden itibaren güvenlik ve garantilerle ilgili resim de ortaya çıktıkça her iki tarafı da tatmin eden bir duruma doğru gidilmesi halinde herkesi mutlu eden bir sonucun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer böyle bir sonuç ortaya çıkarsa; mülkiyetle ilgili askıda kalan 3-5 konu halledilmiş olur. Dönüşümlü başkanlık halledilmiş olur. Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımı konusu halledilmiş olur. Toprakta üç aşağı beş yukarı çerçeve çizilmiş olur. Güvenlik Garantilerle ilgili iki tarafı da tatmin edecek bir tablo ortaya çıkmış olur. Bu tabii ki büyük bir başarı olur. Konferans büyük bir başarıyla sonuçlanmış olur. Ama herşey biter mi? Hayır. Kapsamlı çözümün bir takım başka unsurları daha var. Ancak bu tablo ortaya çıktığı takdirde artık Kıbrıs sorunu çözüm aşamasına geldi diyebileceğiz. Çünkü geriye kalan konuları Kıbrıs’a dönerek bu çerçevenin içini doldurmak suretiyle halledebileceğiz” dedi.

Akıncı, bunun için 2-3 aylık bir süre gerekeceğini, 2-3 ay da topluma bu konuları izah etmek, tartışma olanağı yaratmak ve referanduma bilinçli olarak gitmesini sağlamakla geçeceğini belirterek, yılın ortalarında referanduma gidilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, toplumun büyük çoğunluğunun beklentisinin de bu yönde olduğunu dile getirdi.

Müzakerelerin Cenevre’deki Milletler Sarayı’nda sadece Kıbrıs için ayrılan alanda yapılacağını da anlatan Akıncı, tarafların diğer ülkelerle görüşmek istemesi halinde bunu bu alanın dışında gerçekleştireceğini kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, 9-11 arasında bir sonuca ulaşılamaması halinde12’sinde garantörlerin de katılacağı konferansın yapılmama olasılığının sorulması üzerine, varılan mutabakatın tüm programın ön şartsız olarak yürütüleceği yönünde olduğuna dikkat çekti ve konferansın yapılmaması diye bir tehlike görmediğini vurguladı.

Cenevre’nin başarısızlığa uğraması halinde neler olabileceğinin sorulması üzerine de Akıncı, olası başarıya yoğunlaşmayı arzu ettiğini, ancak işin arzu etmekle olmadığını, tüm tarafların makul ve gerçekçi ruh halini sergilemesi halinde bir yere varılabileceğini söyledi.

Akıncı, “Bu gerçekçikçilik ve makul anlayışlar tek taraflı anlayışlar olarak kalır da genel bir anlayış olmazsa ya da olumlu pozitif rol oynaması gereken bütün aktörler, herkes üzerine düşeni olumlu bir şekilde yapmazsa bir çözüm doğmazsa gerçekten Kıbrıs’ı zor bir dönem beklemektedir. Çözümsüz geçecek bir 2017 yılı sıkıntılı bir yıl olacak” dedi.

Böyle bir durumda 2017 baharında hidokarbon konusununda yeni gerginlikler yaşanabileceğini, ABD’de bu ay sonu göreve gelecek olan yeni yönetimin tutumunun ne olacağının bilinmediğini ama en önemlisi Şubat 2018’de Güney’de yapılacak başkanlık seçimi propagandası nedeniyle sıkıntılar yaşanabileceğini belirten Cumhurbaşkanı, böyle bir durumda 2018 ortalarında masanın yeniden kurulup kurulmayacağının bile belirsiz olduğunu belirtti.

Akıncı, “çözümü geçen zaman kolaylaştırmıyor. Daha da zorlaştırıyor. Dolayısıyla 50 yılın üstüne bir 10 yıl, 15 yıl daha binerse bu ayrılığı tamamen kökleştirmekten başka bir işe yaramayacak” dedi.

Siyasi Partilerin Cenevre’ye götürecekleri heyetlerin hatırlatılması üzerine de Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’ye herkesin gidebileceğini, partilerin de masraflarını karşılamak kaydıyla istedikleri kadar kişi götürebileceğini belirtti.

Akıncı, “bizimle olacak olan heyet bizim kendi heyetimiz ve davet ettiğimiz siyasi parti liderleridir. Biz zaman zaman parti liderlerini çağırıp bilgilendireceğiz. Onlar da isterlerse kendi heyetlerini bilgilendirirler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.