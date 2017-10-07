Akıncı: Girne'ye büyük tahribat yaptık

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, imar planlarının önemine işaret ederek ancak plan yapmaktan çok uygulanıp denetlenmelerinin önemli olduğunu söyledi.

“Girne çok güzel bir kentimiz ancak, kente çok büyük tahribatlar yaptık” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, denetimin en büyük güvencesinin de bilinçli yurttaşlarla halkın olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 16. Girne Zeytin Festivali dün akşam başladı. Festivalin açılışında Cumhurbaşkanı Akıncı da konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi’nin 16’ncısını düzenlediği Zeytin Festivali’ne katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, zeytinin hem üretim hem de barış; aynı zamanda zeytin ağacının derinlere inen kökleriyle, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda sökülmeden ilelebet yaşayacağının bir simgesi olduğunu ifade etti.

“GİRNE GÜZEL AMA ÇOK BÜYÜK TAHRİBATLAR YAPTIK”

Festivaldeki konuşmasında Girnelilere uyarıda bulunan Akıncı, “Girne çok güzel bir kentimiz ancak, kente çok büyük tahribatlar yaptık. Yüksek binalarla, betonlaşmayla pek çok yerde zeytin ağaçlarını içeren bahçelerimiz yok edildi. Bu acı gerçeğimizdir” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Girne - Çatalköy İmar Planı’nı yapanları kutluyorum ama uyarıyorum. Plan yapmak yetmez, uygulamak, denetlemek ve bıkmadan usanmadan takip etmek de gerekir. Bu denetimlerin en büyük güvencesi de halktır, bilinçli yurttaşlardır. Denetleyecek olanlar, bu bilince ulaşmış, köyünü ailesini sokağını seven bilinçli yurttaşlardır. Mutlulukla görüyorum ki bölgede bu bilinç yeşerdi” dedi.

1984 yılında KKTC’de ilk imar planını yaşama geçmesini sağlayan kişi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1984 yılında Lefkoşa’nın iki kesimini içerecek şekilde BM ve HABİTAT’ın katkılarıyla hazırlanan Lefkoşa İmar Planı’nın uygulanmaya başlamasının 17 yıl aldığını kaydetti.

2001 yılında şehir planlamadan da sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürürken, söz konusu imar planını yürürlüğe koyduklarını belirten Akıncı, plan yapmaktan daha da önemlisinin o planın denetlenerek uygulanması olduğuna dikkat çekti.

“ELİMİZDEN GELEN KATKIYI YAPACAĞIZ”

Muhtarlık, belediye ve sivil toplumun el ele vererek kenti çok daha güzel günlere taşıyacağına inanç belirten Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak bu tür çalışmalara ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.

Festivalin açılış töreninin ardından, İtalya Silence Tiyatrosu’nun gösterisi, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Grup Otantik Kıbrıs müzikleri konseri, Almanya Bingen Rhein’den Winzertanzgruppe dans gösterisi ve SOS’in konseri yer aldı.

Birçok sanatsal kültürel aktivite ile çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik etkinlikler, zeytin lezzetleri yarışması, konser, dans gösterileri, spor müsabakaları, şiir dinletileri, atölye çalışmaları, zeytin konulu seminerlerin yer alacağı festival, 6. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ödül törenine de ev sahipliği yapacak.