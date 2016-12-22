Akıncı, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak konferansta masada 2 tarafın ve 3 garantör ülkenin yer alacağını söyledi.

Konferansla ilgili farklı yorumlara değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Aralık’taki uzlaşma metninin bir değişikliğe uğramadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“1 Aralık’ta vardığımız mutabakat; 9-10 ve 11 Ocak’ ta iki taraf olarak Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının Cenevre’de görüşmelere başlayıp 5 başlıkla ilgili konuları görüşmeleri; orada henüz çözümlenmemiş önemli konular var onları halletmeye çalışmaları, 12 Ocak’tan itibaren de bu işin 5’li olarak devam etmesidir. Yani 3 garantörün de dahil olmasıdır. Çok açık ve nettir bu...”

Anlaşma metninde ilgili tarafların gerektikçe davet edilebileceği yönünde bir madde bulunduğunu anımsatan Akıncı, “Biz bu konuda yine pozisyonumuzu çok açık ve net olarak ortaya koyduk. AB 12 yıl önce Burgenstock’ta da temsil edilmişti. Burada da temsil edilebilir gözlemci olarak ama asıl katılımcılar bellidir. İki taraf, iki toplumun temsilcileri, 3 de garantör ülke. Çok net olan bir konuda farklı fikirlerin ortada dolaşması biraz da anlamsızdır diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, liderler görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.