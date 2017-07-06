Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı toplantısına gitmek üzere yola çıktığı sırada, UnitedCyprusNow Gönüllüleri ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

UnitedCyprusNow Gönüllüleri’ne çabaları için teşekkür eden Akıncı, “Gün bugündür” dedi, bugünün önemli bir karar günü olduğuna işaret etti.

Bugünün suçlama günü değil, Birleşik Federal Kıbrıs için birbirimize yardımcı olma günü olduğuna işaret eden Kıbrıslı Türk Lider

Mustafa Akıncı’nın ifadeleri şöyle:

“Gün bugündür, yarının daha iyi bir fırsat sağlayacağına dair bir işaret yoktur.

Şu anda bütün partiler burada, uluslararası toplumun gözü üzerimizde, BM Genel Sekreteri de geliyor.

Karar günü… Umalım ki alacağımız kararlar Kıbrıs için hayırlı olsun”