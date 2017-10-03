HABER KIBRIS

Akıncı, Guterres’in raporunu değerlendirdi

03/10/2017

Akıncı, Guterres’in raporunu değerlendirdi
ads

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’den ülkeye dün dönen Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk toplantısını bugün müzakere heyetiyle yaptı. Toplantıda 9 Ekim’de kesinleşmesi beklenen BM Genel Sekreteri Guterres’in iyi niyet misyonu raporu ve diğer gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

 Cumhurbaşkanı Akıncı yarın saat 15.00’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’i kabul edecek.

Türk Ajansı Kıbrıs



TAGS: Akıncı, Guterres
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems