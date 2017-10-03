Akıncı, Guterres’in raporunu değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’den ülkeye dün dönen Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk toplantısını bugün müzakere heyetiyle yaptı. Toplantıda 9 Ekim’de kesinleşmesi beklenen BM Genel Sekreteri Guterres’in iyi niyet misyonu raporu ve diğer gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın saat 15.00’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’i kabul edecek.

Türk Ajansı Kıbrıs