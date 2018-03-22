Akıncı, hükümetteki siyasi parti başkanları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün hükümetteki siyasi parti başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile görüştü. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise mazeret bildirerek toplantıya katılmadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası basına açıklama yaptı.

İşte o açıklamadan öne çıkan satır başları

Kıbrıslı Türkler geleceğin partneri ve doğal zenginliklerin ortağı

Biz barışa köprü kurmayı öneriyoruz, onlar ise Türkiye’yi hasım yapmayı tercih ediyorlar

Bizim Anastasiadis ile görüşmeme gibi bir derdimiz yok.

Rum tarafında çok ciddi bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var.

Aplıç ve Derinya için Rum tarafına çağrı yapıyoruz.

Kapıla konusunda hiçbir tereddüdümüz yok