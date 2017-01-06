Akıncı ile Özgürgün ve Denktaş'ın toplantısı sona erdi

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre’deki görüşmelerin olumlu sonuçlanması için Türk tarafının anlaşma niyetini açıkca ortaya koyması ve anlaşma zemininde elinden geleni yapması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile yaptığı yemekli toplantı 14.45 civarında tamamlandı.

Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılmazdan önce açıklamalarda bulundu.

Özgürgün, Cumhurbaşkanı ile haftalık olağan görüşmelerde zaten bir araya geldiklerini ancak bugün Cenevre öncesi bir değerlendirme fırsatı bulabilecekleri bir yemek yediklerini söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre’deki görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve Türk tarafının anlaşma niyetini açıkca ortaya koyması ve anlaşma zemininde elinden geleni yapması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Bir anlaşmaya varılabilmesi için Türk tarafının bugüne kadar olduğu gibi yapıcı tavrını ortaya koyması, Rum tarafının da yapıcı bir adım atmasının gerekliliğine işaret eden Özgürgün, “Biz bu iyiniyetle gidiyoruz. Gerek Cumhurbaşkanı gerek hükümet gerekse siyasi partiler olarak orada bulunacağız. Bu da ciddiyetimizi gösteriyor” dedi.

Garantör ülkelerin de orada olacağını hatırlatan Özgürgün, bu formatın 60’lı yıllardan beri ilk defa uygulanacağını söyledi.

Özgürgün, görüşmelerin bir anlaşma noktasında olumlu sonuçlanmasını dileyerek “Benim düşüncem yıllardır süren konunun bir şekilde olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasıdır” dedi.

Özgürgün “Artık Rum tarafı da bilmelidir ki görüşmeler Türk tarafı bu kadar olumlu adım atmasına rağmen olumlu sonuçlanamazsa müsebbibi Türk tarafı değildir. Bu görüşmelerin ila nihai devam etmesi söz konusu olmayacaktır”



