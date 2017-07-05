Akıncı: İnşallah yarın tüm Kıbrıs için..

Cumhurbaşkanı akıncı Crans Montana'da toplantılar sonrası basının karşısına geçerek açıklama yaptı.

Akıncı BM Genel Sekreteri'nin yarın gelecek olmasının çok önemli olduğunu belirterek, yarın yapılacak olan görüşmelerin tüm Kıbrıs için verimli geçmesini diledi.

Akıncı'nın açıklamaları şöyle:

Yarın önemli bir gün sayın Genel Sekereter ikinci gez geliyor biz bu gelişten memnunuz. Umarım ilk gelişinde ortaya koyduğu çerçevenin devamını getiririz. Yoğun bir çalışma olacağı analaşıyor. İkili beşli görüşmeler olcak dolayısıyla yarın çok yoğun ve verimli geçmesini umuyoruz. Tüm Kıbrısta yaşayanlar için umarız yarın verimli bir gün olur

Rum tarafı adına yeni denen ama içerikte çok yenilikler getirmeyen önerileri masaya getirdi. Bunlar bizi bir sonuca götürecek yaklaşımlar içeremiyor.

Genel Sekreter yarın geliyor o nedenle bir hareketlenme yaşandı. İnşallah bu göz boyama amacıyla yapılmadı. Yunanistan'ında benzeri bir görüş getireceğini anlıyoruz. Bizim görüşlerimiz herzaman yapıcı oldu biliyorsunuz.

Bir üzüntümü aktarmak istiyorum, Kıbrıs Konferansı'nda 8'inci gündeyiz Türk tarafından bugüne kadar hiç bir belge sızmadı. ama demin içerde okunan Rum önerilerini daha biz duymadan basında çıktığını gördük. Bunların olmaması gerekiyor.